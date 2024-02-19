Були кращими друзями і загинули, прикриваючи один одного: у Вінниці попрощались із 23-річними Героями

У Вінниці поховали військових, які загинули на фронті в Україні.

У Вінниці попрощались із двома Героями – Артемом Іванішиним та Вадимом Кондратюком. Вони були найкращими друзями у мирному житті і загинули теж разом. Військові були добровольцями штурмової бригади "Лють".

Більше про їхнє таке коротке, але славетне життя розповів кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов.

Артем та Вадим були операторами дронів та очима своєї бригади. Хлопцям тепер назавжди 23. Військових у середмісті Вінниці зустрічають сотні людей навколішки – їх везуть на щиті.

Артем Іванішин та Вадим Кондратюк загинули 14 лютого під час бойового завдання. Хлопці були очима штурмового полку "Цунамі" і вели аеророзвідку неподалік Бахмута.

"Під час артилерійського обстрілу отримали поранення несумісні з життям. Все життя йшли нога в ногу, на службі були разом, у підрозділі разом, на жаль разом і загинули як герої", - розповів побратим загиблих Владислав Колісник.

Як розповідають їхні товариші, Артем та Вадим були не просто побратимами, а кращими друзями, і загинули, прикриваючи один одного.

Артем Іванішин та Вадим Кондратюк на війну пішли добровольцями, одночасно. Спочатку до тероборони, а потім подали документи до "Гвардії наступу" і стали військовими бригади "Лють".

"Вони ніколи не були задіяні у військовій справі, але пішли добровольцями, захищати нас, країну", - каже Ілля Красуцький, друг полеглих воїнів.

У мирному житті хлопці були активістами. Працювали помічниками депутатів і у складі молодіжної ради в мерії. І навіть з окопів намагались допомагати колегам.

"У них мало бути дуже світле майбутнє, у Артема був позивний "Депутат", він мріяв стати депутатом міської ради і він би точно ним став, у Вадима був позивний "Юрист" і він закінчував магістратуру, сьогодні йому привезли з університету диплом", - розповіла депутатка Вінницької міськради Світлана Ярова.

На архівних кадрах, знятих у грудні 2023 року, коли бійцям передавали допомогу, Артем багато жартує і дарує місту прапор, з яким друзі звільняли Донеччину.

На прощанні з 23-річними героями сліз не стримує навіть командир.

"Хлопці були прикладом для інших, і їхня втрата дуже болісна. Це справжні патріоти країни, це ті, хто прийшли міняти, визволяти країну, ми втратили в першу чергу друзів, плюс це для бригади "Лють" дуже велика втрата", - каже заступник командира полку "Цунамі" Сергій Романчук.

За словами військових, оператори дронів – нині перша ціль ворога. Артем та Вадим знищили чимало техніки і живої сили, тому на них ворог полював навмисно

"Так як ми несемо службу на найважчому напрямку, там ворог зосереджує свої сили, щоб знищити наші очі, щоб ми не могли вести свої дії", - додав Романчук.

Поховали Артема та Вадима на Алеї слави. Після прощання з героями їхні побратими повертаються на позиції, аби помститись ворогу за їхню загибель.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Їм тепер назавжди 23… Найкращі друзі загинули разом

Нагадаємо, артилеристи показали, як "мінусують" ворога на Авдіївському напрямку.

Читайте також провідні новини дня: