"Їм не місце за межами своєї держави": нападник "Миная" розповів подробиці бійки з російськими футболістами

Український футболіст Данило Колесник заступився за працівницю у турецькому готелі, після чого сталася бійка з російськими футболістами.
Нападник українського футбольного клубу "Минай" Данило Колесник розповів подробиці конфлікту, який призвів до бійки з футболістами російського "Шинника" у турецькому готелі напередодні.
Данило Колесник вийшов в ефір програми "Сніданок з 1+1".
"Я вважаю, що таким людям, хоча їх важко назвати людьми, не місце за межами своєї держави. В Інтернеті зараз багато інформації (про бійку - ред.), проте там багато фейків", - наголосив футболіст.
За словами Данила, команду "Минай" заселили до готелю у Туреччині 8 лютого, а вже згодом, 14 лютого, заїхала російська команда.
Конфлікт розпочався після того, як Данило Колесник став на захист прибиральниці готелю, до якої чіплявся російський футболіст напідпитку.
"Все розпочалось у лоббі готелю, російський гравець був напідпитку, і ми побачили, як він розмовляє з працівницею готелю, як він поводив себе. Він пішов до жіночої вбиральні, зробив там дуже брудні справи (його знудило - ред.) і змушував її прибирати. І мене це дуже збісило, і я йому кажу: "Давай, йди но сюди, я тобі зараз роз’ясню твоєю мовою", - розповів нападник.
Він також зазначив, що футболіст "Шинника" був там або з тренером, або з помічником, який теж був напідпитку.
"Після чого ми з ним, скажімо так, не лише поговорили, він втік, ми з хлопцями продовжили сидіти в лоббі. Пізніше спустилися вже з ним 6-7 людей з його ж команди на розбірки з нами. Але відразу втрутились працівники готелю та охорона, почали нас розбороняти. Росіянин почав знову агресивно себе поводити, проте команда його забрала, вони сіли в ліфт і потім почали вигукувати образи та провокаційні фрази. І це хлопців спровокувало", - пояснив Данило.
За його словами, саме тому розпочалась бійка.
Після конфлікту до готелю приїхала поліція, яка весь час супроводжувала українських футболістів та чергувала у готелі всю ніч.
А футболістів російської команди виселили з готелю вже наступного дня зранку.
Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського "Миная" та ярославського "Шинника".
Пізніше "Минай" зробив офіційну заяву щодо бійки з футболістами російського клубу на зборах у Туреччині. Пресслужба закарпатського клубу повідомила, що до сутички призвела ганебна поведінка гравців російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки на адресу представників "Миная".
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