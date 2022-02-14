"Їм потрібен час": Резніков повідомив, чи створила РФ угруповання для наступальних дій на Україну

"Їм потрібен час": Резніков повідомив, чи створила РФ угруповання для наступальних дій на Україну

Голова Міноборони запевнив, якщо це станеться, українська сторона побачить.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські військові, які нині оточили кордони України, в жодному місці не утворили так зване наступальне ударне угрупування.

Про це Олексій Резніков сказав під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на телеканалі 1+1.

"У військових є певні маркери, по яких оцінюється там органи управління, тилові, озброєння, кількість... Станом на сьогодні, 14 лютого 2022 року, в жодному місці, користуючись даними не тільки української розвідки, а й даними від партнерів, не створено наступально-ударних угруповань. Тому, щоб навіть у разі ухвалення рішення в Кремлі атакувати Україну, їм потрібен час на формування такого угрупування і ми це побачимо", - пояснив Олексій Резніков.

Міністр оборони повідомив про відсутність ударних угрупувань РФ біля українських кордонів

Нагадаємо, поліцію перевели на посилений режим: Монастирський пояснив, що це означає.

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