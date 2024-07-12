"Їм просто привозять кількісно "м’ясо": Жорін – про людські спроможності армії РФ

Здебільшого штурмові дії відбуваються без залучення техніки, техніка залучається тільки для підвозу оснащення, для підкидання до найближчих точок спішування штурмової піхоти армії РФ.

Не передову Росія привозить "м’ясо", по кількості це відповідає батальйону, і новоприбулих одразу відправляють у бій.

Про це в ефірі “1+1” повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, коментуючи людські спроможності армії РФ.

"Якщо говорити про особовий склад... Те, що ми спостерігаємо: ще вчора на вечір в них закінчується повністю батальйон, через два дні його повністю поповнюють і повертають назад. Ну, як поповнюють, їм просто привозять кількісно "м’ясо", по кількості відповідає батальйону і його відразу відправляють вперед. За весь останній час здебільшого штурмові дії відбуваються без залучення техніки, техніка залучається в основному тільки для підвозу оснащення, для підкидання до найближчих точок спішування саме штурмової піхоти. А безпосередньо штурмові дії і маневри ворог намагається здійснювати виключно за рахунок піхоти, яка просто зі всіх сторін намагається бігти, добігати до наших окопів.

Жорін також згадав кумедний випадок зі штурмовими мотоциклістами РФ.

"Ще були кумедні випадки, коли сюди перекинули штурмових мотоциклістів, але вони дуже швидко закінчилися і опитати ми їх не встигли, тому що жодний з них до наших позицій не доїхав живим", – пригадав штурмовик.

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