Їм треба "передишка": експерт розповів про пастку, в яку потрапила РФ, та чим вона загрожує Путіну

Військовий експерт Петро Черник заявив, що Росія, яка розпочала широкомасштабну війну проти України, потрапила у геополітичну пастку та потребує передишки.

Про це він розповів в ефірі YouTub-каналу ТСН.ua.

"РФ потрапила у дуже серйозну геополітичну пастку і вони, направду, на цю хвилину не знають, як із неї вийти. Кожен тиждень, кожен місяць той тип бойових дій, який складається в Україні, наближує РФ до класичної воєнної поразки. Але разом з тим ми маємо пам'ятати, що класична воєнна поразка - це найімовірніша загибель Путіна, а РФ може стати на шлях свого розпаду. Московити це все дуже добре усвідомлюють і потребують передишки", - вважає Черник.

Він також додає, що передишка потрібна і Україні. "Чи ця передишка потрібна і нам - зокрема. Але разом з тим, нагадаю, що стратегічні ініціатива однозначно на боці України і нам не вартує випускати цей успіх зі своїх рук", - наголосив експерт.

Коли закінчиться війна - прогнози

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться, коли Україна здобуде перемогу або ж коли цього захоче Росія. Він також сказав, що "будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці".

Водночас керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні завершится поразкою РФ і це вже вирішене питання. Подібні заяви він робив неодноразово. За його прогнозами, війна повинна закінчитись до літа 2023 року. Тобто до цього часу Україна вийде на свої кордони 1991-го року. очільник української розвідки не відкидає і ймовірності, що Путін може не дожити до закінчення війни.

Буданов також вважає, що Росія виплачуватиме Україні репарації.

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