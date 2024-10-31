"Їм однаково кінець": що могло завадити РФ напасти на Україну – Болтон відповів

У США "давали" Україні максимум тиждень, а далі вважали, що РФ переможе. Саме тому Байден боявся давати зброю напередодні вторгнення – він не хотів повторення афганського сценарію.

Про це розповіли попередній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і радник з питань нацбезпеки США в адміністрації Трампа Джон Болтон у проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

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"До Байдена приходили люди, дуже розумні, сідали довкола нього і він казав: "Що там, розкажіть, що буде". І вони йому в один голос казали: щонайбільше 7 днів. Він запитував, які є рішення. А вони відповідали: "Ну дивіться, ми Афганістан накачали зброєю і що? І що все залишилося ворогові, Талібану, який усе захопив. Ви хочете зараз повторити з Україною? Ми зараз їм напередаємо зброї, яка нічим їх не врятує, бо їм однаково кінець". От і вся логіка", – згадує Кулеба.

За словами Болтона, американська розвідка робила брифінги для закритих сесій Палати представників і Сенату, які одразу витікали далі. Палата і Сенат США вважали, що Київ упаде за лічені дні, а вся країна – за тижні. Болтон наголосив, що американська розвідка повністю помилилася і щодо російських можливостей, і щодо українського спротиву.

"Всі індикатори вказували на те, що вторгнення буде. І якби ми зробили більше, щоб підсилити Україну зброєю, інструкторами й радниками, які могли бути фактором стримування, більшою кількістю жорстких економічних санкцій, можливо, взагалі всьому цьому вдалося б запобігти", – вважає Джон Болтон.

Натомість Вашингтон закликав Київ готуватися до оборони, а в перспективі, після втрати контролю над країною – до партизанської війни.

Нагадаємо, ексголова МЗС Кулеба розповів, що перед вторгненням на Заході хотіли, щоб Зеленський написав відеозаповіт і готувався до створення уряду у вигнанні.

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