"Їм все рівно, хто їх обстрілює": Мосейчук посперечалася з нардепкою Гриб щодо надзвичайного стану

"Їм все рівно, хто їх обстрілює": Мосейчук посперечалася з нардепкою Гриб щодо надзвичайного стану

Народна обраниця не побачила, що у надзвичайному стані буде допомога.

Позафракційна народна депутатка Вікторія Гриб не розуміє, чим надзвичайний стан сьогодні може допомогти владнати ситуацію, яка є на сході країни. Він не стосується, ані Донецької, ані Луганської області.

Про це вона заявила під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

Мосейчук: Дуже сильно може дати по писку росіянам, які обстрілюють Луганську ТЕС. Вибачте, ссаними тряпками вона дасть по морді. Тому що ми зараз говоримо "інша сторона", "з того боку". Вибачте, це вже задовбало! Так, як до Зеленського і до влади постійно - "вони не називають росіян агресором". Я вам так само скажу: за всю нашу бесіду ви не сказали, що "інша сторона" - це покидьки-росіяни, які обстрілюють. І людям, очевидно, треба теж розуміти, що це росіяни їх обстрілюють. І не українські воїни підкопали Луганську ТЕС і підпалили!

Гриб: Їм все рівно, хто їх обстрілює.

Мосейчук: Нам не все рівно! Правда повинна бути.

Нагадаємо:

23 лютого під час свого засідання Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил. За запровадження надзвичайного стану в Україні проголосували 335 народних депутатів. Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України та можливе військове вторгнення.

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