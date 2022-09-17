"Їм залишилось щонайменше кілька місяців": військовий експерт розповів, скільки ще Росія тероризуватиме українців

За словами військового експерта Петра Черника, Росія ще цілком може зібрати близько 100 тисяч своїх вояків для війни в Україні.

Про це Черник сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Не поспішаємо тішити себе, що вони вже не можуть поставити в стрій щонайменше 100 тисяч людей. Ось така робоча цифра на мій погляд для них цілком підйомна. Так, воєнно-промисловий потенціал падає дуже швидко, якісні ракети закінчуються, якісні танки закінчуються, артилерійські стволи зношуються, починається снарядний голод... Але це все ще не перебуває у тій точці, де ми твердо казали б: "Ось є всі розвідувальні дані, що їм залишолось кілька тижнів". Їм залишилось щонайменше кілька місяців, а то й кілька років. Давайте не поспішати думати, що ресурс людський у них закінчився", - сказав експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник розповів, якою може бути відповідь окупантів на успіхи ЗСУ. За його слвоами, росіяни можуть завдати удару по будь-якій частині України. При цьому найбезпечніше зараз на правому березі Дніпра.

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