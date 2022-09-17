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"Їм залишилось щонайменше кілька місяців": військовий експерт розповів, скільки ще Росія тероризуватиме українців

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"Їм залишилось щонайменше кілька місяців": військовий експерт розповів, скільки ще Росія тероризуватиме українців

Фото: Associated Press

Росіяни ще мають достатньо людського та військового ресурсу, аби тероризувати українське населення.

За словами військового експерта Петра Черника, Росія ще цілком може зібрати близько 100 тисяч своїх вояків для війни в Україні.

Про це Черник сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Не поспішаємо тішити себе, що вони вже не можуть поставити в стрій щонайменше 100 тисяч людей. Ось така робоча цифра на мій погляд для них цілком підйомна. Так, воєнно-промисловий потенціал падає дуже швидко, якісні ракети закінчуються, якісні танки закінчуються, артилерійські стволи зношуються, починається снарядний голод... Але це все ще не перебуває у тій точці, де ми твердо казали б: "Ось є всі розвідувальні дані, що їм залишолось кілька тижнів". Їм залишилось щонайменше кілька місяців, а то й кілька років. Давайте не поспішати думати, що ресурс людський у них закінчився", - сказав експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник розповів, якою може бути відповідь окупантів на успіхи ЗСУ. За його слвоами, росіяни можуть завдати удару по будь-якій частині України. При цьому найбезпечніше зараз на правому березі Дніпра.

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