Подружжя Сергія та Оксани, різниця у віці між якими 28 років, розповіли про своє життя / © ТСН

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Днями у соцмережах набула розголосу непересічна історія подружжя, яке мешкає у Вінниці — різниця у віці чоловіка та дружини складає 28 років. 24-річний Сергій Ільчук та 53-річна Оксана Лоянич одружилися за декілька місяців після повномасштабного вторгнення, зараз виховують двох дівчаток, яких для них виносила сурогатна мати.

Про своє життя та побут подружжя активно розповідає у соцмережах, створює відеоролики, що не менш активно коментують тисячі користувачів.

ТСН.ua поспілкувався з цією родиною.

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Сергій та Оксана. Фото надано О. Лоянич

«В мене є бізнес-школа, якій вже 9 років. Сергій одного разу прийшов на звичайний майстер-клас, оскільки там виступав його колега з торгово-економічного університету. Там ми вперше познайомились», — розповідає пані Оксана та уточнює, що саме та зустріч їй не запам’яталася.

Та продовжила: «Після того Сергій придбав участь в моєму курсі, де ми більш детально познайомились. Після цього курсу я запросила його працювати до себе у компанію менеджером. Перші півтора-два роки це не було схоже ні на якусь іншу історію».

Розповідаючи про це, Оксана Лоянич з посмішкою згадує один із негативних коментарів, мовляв вона спокусила хлопця з університету.

Історія кохання: що каже подружжя

Безпосередньо про початок стосунків Оксана розповідає так: «Перший крок був з боку Сергія. Він вирішив підійти та поцілувати мене. Але я тоді йому сказала, що ні, це — нереально. У мене тоді була інша сім’я. У шлюбі я була 30 років. Я дуже довго відхрещувалася від цих стосунків, оскільки дійсно дуже велика різниця. Але одного разу мені спала думка про те, а яка різниця. Я покохала цю людину. Ми довго йшли до цього. З колишнім чоловіком ми подали на розлучення за один день до війни».

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Та продовжує: «Йому, Сергію, було практично 20 років, коли ми одружилися. 3 вересня цього року буде 4 роки як ми сім’я. Ми пробували народити дітей самі, це є відкритою інформацією у наших соціальних мережах. Було ЕКЗ, я завагітніла, але, на жаль, не виносила. Тому було ухвалено рішення, що ми підемо далі, шукали сурогатну матір. Наших дівчаток звати Софія та Аліса», — розповідає Оксана про своє теперішнє материнство.

За її словами, їхня родина заробляє на життя за допомогою бізнес-школи, офлайн проєктів та бізнес-конференцій.

«Ці заходи відвідують відомі люди. Наприклад, останнього разу одним з гостей був власник відомої поштової компанії та багато інших. Крім того, я організовую фестивалі, де люблять збиратися дорослі та діти — відпочивають та надихаються», — каже жінка.

Хто працює, а хто — у декреті

«Оскільки Оксана має власний бізнес, оскільки заробляє більше коштів, то було ухвалено сімейне рішення — у декреті буду я, щоб наглядати дітьми», — каже чоловік Оксани Сергій.

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До цього пані Оксана додає, що їхнім дівчаткам по 3 з половиною років.

Про найближчі плани вона розповідає так: «Вчорашня ніч показала нам, що майбутнього не може бути вже завтра. Тому коли мене питають про те, а чи не краще зустріти старість з якимось дорослим чоловіком, я відповідаю, що у мене немає мети зустрічати старість, у мене є мета прожити щасливе життя. І поруч зі мною найкращий чоловік у світі, поруч з яким я це відчуваю. Навіщо замислюватись над тим, що буде завтра, тим паче у кого з них є гарантія, що їхній ровесник буде з ними до кінця життя і зустріне разом старість. І де є гарантія, що ця старість взагалі буде?»

Сергій та Оксана майже 4 роки у шлюбі. Фото надано О. Лоянич

Резюмуючи, Оксана каже, що не відмовляє собі у задоволенні бути щасливою та не ображається на тих, хто залишає дещо негативні коментарі у соцмережах щодо її родини.

«Вже дві людини скористалися контактом мого репродуктолога. Жінка, якій 40, написала, що поставила на собі хрест, але коли побачила мою історію, то вирішила звернутися. Інша жінка написала мені, що у неї із чоловіком 25 років різниця у віці. Наша історія сколихнула багатьох, ми дуже цьому радіємо, для нас це набагато цінніше, ніж хейти. Коли я поцікавилась тим, хто це пише, то виявила, що йдеться про жінок віком 45+. Чоловіки практично цього не пишуть», — каже Оксана.

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При цьому зауважує, що одним з тих коментарів про їхнє подружжя їм запам’ятався такий: «Вау, як круто, ви дратуєте людей. Це дає їм можливість замислитись про своє життя і почати його жити». Я переписувалась з цією дівчиною, вона мені побажала дратувати і далі, щоб світ ставав кращим».

Як відреагували родичі чоловіка та дружини

«Мої друзі та родичі позитивно поставились до наших стосунків. Моєму синові 31 рік, він на 6 років доросліший за мого чоловіка. Він прийняв це з посмішкою, з гумором», — каже пані Оксана.

Її чоловік, Сергій, про реакцію своїх рідних розповів наступне: «Моя мати молодше на півроку за Оксану. Тато молодший на 6 років за Оксану. Я не відчув ніякого відторгнення мене як сина, як людини. Так, батьки були в шоці, але не було нічого поганого, ми спілкуємось, їздимо на свята до моїх бабусь та дідусів, збираємось».

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