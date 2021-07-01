Їй було 10 років і вона померла від старості: зворушлива історія Іринки Химич, якій вдалося намалювати щастя

Їй було 10 років і вона померла від старості: зворушлива історія Іринки Химич, якій вдалося намалювати щастя

Іринці у жовтні мало виповнитися лише 11-ть. Останніми роками вона мріяла про собаку.

Іринка Химич, дівчинка з Вінниччини, страждала на вкрай рідкісну хворобу – прогерію – передчасне старіння. Це була єдина дитина в Україні з таким діагнозом. В усьому світі таких хворих близько 200. Кілька років тому за життя Іринки почали активно боротися лікарі, волонтери збирали кошти на ліки. Медики давали обнадійливі прогнози. Але серце дитини зупинилося учора пізно ввечері.

Про це 1 липня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У свої 9 вона відкриває виставку власних картин. Це, певно, найщасливіша мить у короткому житті Іринки Химич.

Усі роботи Іринки розкуповують миттєво - не тому що вона хвора, маленькій художниці з дорослим виразом обличчя вдалося намалювати щастя. За життя Іринки боролися батьки, волонтери, лікарі. Трохи більше року тому вони провели унікальну операцію -- видалили одразу 10 молочних зубів. Іринка дуже чутлива до болю, у неї звужені дихальні шляхи, але лікарі тоді впоралися на відмінно. Вчора ввечері Іринці стало погано, і цього разу медики були безсилі. Виснажений хворобою організм був як у 80 річної людини. Вона померла в реанімації. Мама Іринки Діна спромоглася написати лише цей короткий пост у соцмережі.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач, сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", - написала вона.

Прогерія – передчасне старіння -- вкрай рідкісне генетичне захворювання. За всю історію в Україні фіксували двох таких хворих, в усьому світі близько 200. Зазвичай ці діти, які старіють за один рік на 7-8 років, напрочуд талановиті. Іринка малювала, виготовляла жіночі прикраси. Хворий на прогерію американець Сем Бернс був відомим мотиваційним спікером, Леон Бот - популярний діджей.

Дієвих ліків від цього рідкісного генетичного захворювання і досі не винайшли. Хвороба рідкісна, дослідити її важко і дорого, переконує генетик Олександр Коляда.

"З цією хворобою намагаються боротися, але хвороба дуже рідкісна і не дуже багато пацієнтів в усьому світі. І це така кластична дилема з фармкомпаніями - їм не вигідно розробляти ліки, якими зможуть скористуватися всього 100 людей у світі", - зазначає він.

За словами фахівця, є випадки, коли можна дожити до 30 років, але середня тривалість життя десь 13-15 років.

Іринці у жовтні мало виповнитися лише 11-ть. Останніми роками вона мріяла про собаку - і їй подаврували гарне цуценя. А ще мріяла побачити Париж. Вона його навіть намалювала, але поїхати так і не встигла. Поховають Іринку завтра.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання