"Їй дуже пощастило": медики розповіли, як витягували уламок із серця 3-річної Мії з Херсона

Із серця 3-річної дівчинки з Херсона дістали уламок, який був за два міліметри від артерії, яка постачає кров до серцевого м'яза. І те, що дитина вижила, лікарі називають не інакше як дивом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Через тиждень після операції 3-річну Мію готують до виписки з лікарні. Критичний для дівчинки стан уже минув. Поруч її дідусь Валерій Кістінь. Він приїхав разом із онукою до Києва. Мама 4 місяці тому народила Мії сестричку і мусила залишатися вдома - у Херсоні.

Мія з мамою

Валерій із дружиною пережили окупацію. Донька разом із Мією були в евакуації, а після звільнення міста - повернулися додому. Того дня, пригадує він, Мія разом із бабусею пішли в магазин.

"Вікна посипались, дочка кричить - там Мія з мамою. Вибігаю - вони лежать", - згадує чоловік.

Мія з дідусем

Більшість уламків прийшлися на бабусю дівчинки Наталю, адже собою вона захистила онуку. І це її врятувало. Херсонські лікарі стабілізували стан дитини і швидкою доправили до столичного Інституту серця.

"Уламок був у серці в парі міліметрів від артерії, яка постачає кров'ю весь серцевий м'яз. Їй дуже пощастило, що цей уламок зупинився на такій дистанції. Ще б 2-3 міліметри і вона б не вижила", - каже директор Інституту серця Борис Тодуров.

Директор Інституту серця Борис Тодуров.

Такі уламки українські медики навчилися діставати без зупинки серця. За допомогою спеціального магніту. Ще один уламок залишився в шиї дитини. Він дуже глибоко. Медики вирішили його не чіпати, адже дістати його буде травматичніше, ніж залишити. Стан здоров'я Мії називають стабільним і цього тижня планують виписати дівчинку додому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Із серця 3-річної дівчинки дістали уламок російської ракети!

Нагадаємо, окупанти 19 листопада обстріляла Херсон з реактивної артилерії. Снаряди влучили у багатоповерховий будинок. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема дитина.

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