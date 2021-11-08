Їй пощастило вибратися з охопленого вогнем авто: як почувається Лідія Таран після жахливої ДТП

Їй пощастило вибратися з охопленого вогнем авто: як почувається Лідія Таран після жахливої ДТП

За словами ведучої, наразі з нею все нормально.

Телеведуча Лідія Таран напередодні потрапила в ДТП. Водій таксі, в якому вона ввечері поверталася додому, через погану видимість та відсутність обов'язкового знака аварійної зупинки, вчасно не помітив аварію на дорозі. Таксист змушений був виїхати на іншу смугу, а там теж стояло авто. Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.

Про те, як почувається, 8 листопада Лідія Таран розповіла в ефірі ТСН.19:30.

"Я вже відійшла... Але дедалі більше починаю думати про те, що якби двері були заблоковані і я не вискочила б з машини на ходу, а її би вчасно не загасили і вона би таки вибухнула, то я би сьогодні з вами не говорила. І от оці думки мені трошки не дають спокою... Загалом зі мною абсолютно все нормально. Трохи побила коліно, подряпала руки, коли стрибала на асфальт", - розповіла вона.

Також Лідія Таран звернулася до водіїв з проханням перевірити у своїх машинах попереджувальні знаки, аптечки й вогнегасник.

"Возіть їх з собою, будь ласка! Ви відповідаєте не тільки за себе, а й за інших людей - учасників дорожнього руху! Це може врятувати життя! Прошу всіх – користуйтеся ременями безпеки", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

ДТП із загорянням авто: як почувається Лідія Таран

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