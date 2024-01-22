Її фото облетіло весь світ: постраждала з пологового у Маріуполі продалася Путіну

Ви точно пам’таєте врятовану з Маріуполя вагітну Маріану Вишемірську. Дівчина, якій співчував увесь світ, відверто підтримала Путіна.

Усі подробиці її “нового” життя, чим вона щоразу шокує українців і чому зрадницею стала задовго до удару росіян по пологовому, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Врятована перейшла на бік Путіна

“Вибор очевиден” — саме так аргументувала своє рішення врятована 9 березня 2022 року з Маріуполя вагітна Маріанна Вишемірська, яка публічно проголосувала за диктатора Путіна. Про це дівчина написала у своєму Telegram-каналі, адже вона стала “вєлікой” блогеркою, і тепер “косить” чи то під Симоньян, чи то під Скабєєву.

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Пропагандистська риторика Вишемірської

Цікаво, а чи вірить вона сама в те, що каже? Схоже на те, адже навіть готова заради Путіна відгавкуватися від хейтерів. Тодішню атаку на пологовий Росія заперечувала, назвавши фото “постановочними”, а вагітну — блогеркою, яка нібито зіграла роль “відразу двох вагітних жінок”. Ці дописи й досі світяться у російських ЗМІ. Попри увесь пережитий жах, постраждала Маріанна Вишемірська не тільки виїхала в Росію, а й активно агітує за Путіна.

Посада у Кремлі

А за свою відверту брехню Маріанна навіть отримала за посаду керівника “комітету соціальних ініціатив’ у прокремлівському фонді “Родіна”.

“Волонтерська” діяльність Вишемірської

Вона то дає коментарі пропагандистам, які її називають “маріупольською мадонною”, то вітає з “дньом побєди”, то показує “гуманітарні місії” на Донбас від фонду Путіна, то просто красується перед дзеркалом і рекламує російські товари.

А ще Маріанна дуже любить всунути носа і висловитися про війну в Україні, розповісти, хто і де стріляє. Ця “блогерка” активно веде соцмережі та розповідає, що “Україна 8 років дамбіла Бамбас”. Відповідаючи на коментарі українців, хто її так образив у рідній країні, що вона обрала брехливу риторику, дівчина заявила, що “завжди адекватно оцінювала ситуацію”. Ну і як ви розумієте, звісно, усі бомбардування з боку російських вбивць дівчина досі виправдовує й перекидає провину на ЗСУ.

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З останнього, взялася коментувати атаку на Донецьк. Нагадаємо, що 21 січня посеред білого дня окупанти обстріляли місцевий ринок у Кіровському районі зі своїх позицій на Червоногвардійських шахтах. Про те, що це був черговий кривавий самообстріл, кажуть і місцеві жителі у чатах. Натомість росіяни вкотре влаштовують шоу на смертях українців — знову брешуть про атаку “кієвского рєжима”, скликають Радбез ООН і вимагають реакції міжнародної спільноти. Свою шарманку заводить і Маріанна.

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Виправдовування російських бомбардувань

Словом, справжня слуга російської пропаганди. Нагадаємо, що 1 вересня блогерка відвідала тимчасово окупований Маріуполь та роздавала учням в одній зі шкіл кульки кольору прапора РФ. За словами Вишемірської, вона хотіла показати, як “школярі починають свій навчальний рік у відновлених школах”, та завезти проєктор.

Блогерка постила пропагандистські дописи про те, які “щасливі діти” в начебто “мирному Маріуполі”. А 25 серпня Вишемірська оголосила, що побувала в Оленівській колонії, де спілкувалася “з харків’янином Дмитром Кіщенком, який добровільно служив в Азові”.

При цьому блогерка не забула згадати, що полк Азов “визнаний націоналістичним та заборонений в РФ”. Як відомо, саме в Оленівській колонії окупанти утримували українських військовополонених, які захищали Маріуполь. За підсумками поїздки, Вишемірська оприлюднила пропагандистські лозунги, що “в бідах” військовополонених “винне начальство, керівництво країни, політики”. Крім того, блогерка оприлюднила заклик, що “українське керівництво має піти на мирні переговори з РФ”.

Коли Маріанна стала зрадницею?

До речі, якщо ви задаєтеся питанням, як так, що Маріанна, яка дивом вижила після російської атаки на пологовий, стала пропагандисткою, то це вона не головою вдарилася від вибухової хвилі, а як вона сама каже, вона с “Донецкой народной республики”. Тож промиті мізки там давно.

Щоправда, у 2020 році вона одружилася і переїхала до чоловіка у Маріуполь. Але виникає питання, що ж ти Маріанна, не захотіла народжувати в окупації чи не подалася до Москви? Так все погано?

Нагадаємо, що під час звірячої атаки окупантів на пологовий 17 людей постраждало, а троє померло. Одна з породіль, яка потрапила під бомбардування лікарні в Маріуполі, померла разом із дитинкою. Жінку терміново доправили до іншої лікарні, де медики намагалися врятувати життя її та немовляти. За словами місцевого хірурга Тимура Маріна, у пацієнтки був розтрощений таз та відірване стегно. Усвідомлюючи, що втрачає дитину, жінка кричала “Убийте мене зараз”, розповіли медики. Вони провели кесарів розтин, проте дитина не подавала ознак життя. Понад 30 хвилин реанімації матері не дали результату.

Ну а Маріанна Вишемірська, яка так само бачила цей кривавий обстріл на власні очі, тим часом продовжує приміряти на себе образ “маріупольської мадонни” і підтримувати ганебну війну Путіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЇЇ ФОТО ОБЛЕТІЛО ВЕСЬ СВІТ! Дівчина з пологового у Маріуполі “продалася” Путіну!

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