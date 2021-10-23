Її обрали з-поміж 25 учасниць: хто вона - "Міс Україна-2021"

Її обрали з-поміж 25 учасниць: хто вона - "Міс Україна-2021"

Конкурс цьогоріч ювілейний. Тому підготовка до нього тривала пів року. Проводили кастинги, домовлялися з артистами, які співатимуть наживо під час виходів учасниць.

21 жовтня у Палаці "Україна" відбувся 30-й гранд-фінал найпрестижнішого конкурсу краси в країні – національний конкурс "Міс Україна 2021".

Про те, що відбувалося за лаштунками та яка українка найкрасивіша – 22 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на головному конкурсі краси країни з-поміж 25 учасниць обрали ту, що поїде на міс світу у Пуерто-Рико. На шоу прийшли зірки і гості, попри не дешеві ціни на квитки.

Конкурс цьогоріч ювілейний. Тому підготовка до нього тривала пів року. Проводили кастинги, домовлялися з артистами, які співатимуть наживо під час виходів учасниць.

Організатори запевняють, що учасниці цього року найретельніше підібрані: точно незаміжні, без чоловіків, без дітей, знають агнглійську, з хорошими параметрами, займаються благодійністю і спортом.

Тому й охочих подивитися на такі національні скарби зібрався повний палац "Україна", бо за масштабними конкурсами публіка, каже, скучила.

Дівчата одна перед одною красуються фігурами. Всі, кажуть помітно схудли через стрес та фізичні навантаження перед конкурсом. А щоб старання учасниць не були марними, їм підібрали костюми, що підкреслюють фігури.

За короткий час претендентки на корону намагалися показати свою харизму, щоб їх достойно оцінили, адже виходів перед журі було не так багато.

На конкурс купальників учасниці виходили ще у повному складі. А вже після нього - обрали лише половину, що пройшла далі.

Однією з тих, хто увійшли у дванадцятку, стала харків'янка Христина Селезньова. Дівчина загубила туфлі і продовжила без них навшпиньки, це журі сподобалося.

Також через довгі сукні, на виході у вечірньому вбранні, одна з учасниць ледве встояла на ногах.

З дванадцяти врешті обрали шість потенційних переможниць. Вони пройшли інтелектуальний конкурс і перевдяглися в інші сукні. Останній вихід супроводжував Монатік.

Новини України: як відбувався конкурс "Міс України-2021" і котра з дівчат стала переможницею

Серед шістки обрали "Miss Earth Ukraine 2021" - Марину Літвін із Запорізької області, яка полетить на конкурс за кордон і Вінничанку Ольгу Шампай, яку відправлять на міжнародний "Miss International Ukraine 2021".

Переможницею стала двадцяти дворічна Олександра Яремчук, з Вінницької області.

Журі не пояснює чим саме підкорила їх дівчина. З її виходів видно, що вона була сромнішою за усіх інших учасниць. Виділитися не намагалася. За кілька тижнів новоспечена міс поїде в Пуерто-Рико, де у грудні відбудеться конкурс "Міс Світу".

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