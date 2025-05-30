Її школу зруйнували окупанти, а вона викладала в укриттях: історія вчительки з Донеччини

Тетяна Гатеж. / © ТСН

Реклама

Вчителька української мови й літератури Тетяна Гатеж із Костянтинівки вчителює тепер у Рівному. Крім онлайн уроків для констянтинівських школярів, вчить дітей, які долають важкі хвороби. Нині Тетяна — номінантка премії Global teacher prize.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Вона вчить онлайн української мови своїх учнів з Костянтинівки. Потому рушає у рівненську обласну дитячу лікарню. Там урок у «Школі супергероїв» в аудиторії.

Реклама

«Я вчитель-друг. Я не хочу, щоб мене сприймали, як якусь тьотю, до якої не можна на 5 метрів підходити», — каже вчителька української мови Тетяна Гатеж.



Щоб скоротити дистанцію, Тетяна насамперед питає кожного учня: як ти? От костянтинівські п’ятикласники порівнюють свій настрій з мультяшними героями.

Пані Тетяна вчителює вже 17 років. Про цю професію мріяла з дитинства.

У рідній Костянтинівці спершу викладала в інтернаті для дітей зі складних сімей. Потому у школі. Поки з війною не прийшли росіяни.

«Це заклад Костянтинівки, в якому я працювала. І заклад Костянтинівки, який був зруйнований ворожим обстрілом. Ось тут був мій кабінет, з якого я встигла вийти рівно за 10 хвилин до прильоту», — каже вчителька.

Реклама

У Констянтинівці до останнього проводила онлайн уроки, звідки була змога — і з дому, укриття, чи ще не зруйнованої школи. Коли Констянтинівка ще була відносно безпечною, школа стала прихистком для тих, хто втікав цілими родинами з гарячіших точок. Між уроками — волонтерила.

Ущент росіяни знищили її школу 2023 року. Ще понад рік Тетяна трималася в Костянтинівці. Але торік у серпні змушена була вже шукати безпечніше місце.

Переїхала до Рівного. Продовжила для своїх дітей викладати онлайн. І ще натрапила на оголошення, що треба вчителька у “Школу супергероїв” при лікарні. Зізнається, хвилювалася, як її переселенку сприймуть.

Учні “Школи супергероїв” — діти із важкими діагнозами, які місяцями змушені жити у лікарні. Приходять на уроки між процедурами. Дехто вчиться просто у палаті.

Реклама

Її методика, каже, не лише — у максимально доступному викладі, а й в тому, щоб відчувати дітей. Їхній настрій.

“Ви знаєте 99,9% дітей хочуть цих обіймів. Неважливо - війна, хвороби, здорові діти, живуть в мирному житті, всі хочуть цих обіймів”, - каже вчителька.

Мрія пані Тетяни — заснувати власний освітній проєкт.

“Хотілося б дуже відкрити такий простір, де буде психолог, вчитель вихователь, щоб діти з Донеччини мали можливість зустрітися, поспілкуватися і відчути себе частиною регіону нашої країни”, - каже Тетяна Гатеж.

Реклама

Нині Тетяна — номінантка Global teacher prize. Податися на всеукраїнську премію вчителів надихнули друзі.

Переможець премії отримає мільйон гривень на власний освітній проєкт. Податися самому чи номінувати улюбленого вчителя можна до 1 липня — на сайті Global teacher prize.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 16 ТРАВНЯ. Стамбул-2, вибухи, пекло фронту та останні дзвоники!