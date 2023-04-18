"Її упізнати неможливо": на Вінниччині по-звірячому вбили жінку на очах у 5-річного сина (фото)

У селищі Кирнасівка на Вінниччині, за словами односельців та рідних жертви, місцевий мешканець серед ночі увірвався до будинку, де жила 26-річна Ганна Чернишевська з 5-річним сином, та по-звірячому вбив її на очах у дитини. Роздягнене тіло жінки знайшли у лісосмузі під Тульчином, вкрите гілками та присипане землею. Упізнати Ганну через жахливі ушкодження було важко навіть мамі.

Родичі загиблої бояться, що вбивці це може зійти з рук. Мама та колишній чоловік Ганни стверджують, що він вже нібито вчиняв злочини і не був покараний завдяки впливовим батькам. Усе, що відомо про вбивство, читайте на ТСН.ua.

Вивчилась на медсестру і працювала в лікарні

Загиблій Ганні Чернишевській було 26 років. Півроку тому вона розлучилася із чоловіком, разом з яким пара виховувала 5-річного сина. Жінка закінчила медичний коледж та працювала рентген-лаборантом у Тульчинській центральній районній лікарні.

Ганна Чернишевська / Фото надала Христина Головченко, подруга загиблої

Христина Головченко була близькою подругою Ганни у студентські роки, тоді вони разом винаймали квартиру. Жінка відгукується про Ганну, як про добру та життєрадісну людину.

"Це були життєрадісна людина, подруга. Для всіх добра, завжди підтримувала мене. І щоб не сталось, яка б не була ситуація, завжди була на моїй стороні", — розповіла Христина ТСН.ua.

Вбивця почекав, коли жінка залишиться вдома з сином

Після розлучення Ганна разом із мамою та сином жили у приватному будинку в Кирнасівці. У ніч, коли сталося вбивство, жінка з дитиною залишилися вдома вдвох.

За словами мами загиблої, на ранок у їхньому будинку були виламані двері та перекинуті майже усі речі. А 5-річна дитина у шоковому стані блукала вулицею в пошуках мами.

Ганна Чернишевська / Фото надала Христина Головченко, подруга загиблої

"Мене не було вдома. І він ходив уже, шукав маму свою. Він зараз у шоковому стані..." — розповіла ТСН.ua Інна Іванівна.

Вона стверджує, що 28-річний місцевий мешканець О. увірвався до помешкання, дочекавшись поки донька залишиться сама.

"Її упізнати неможливо зовсім. Привезли додому — то не моя дитина... Я її впізнала тільки по руках, по ногах, там де в неї татуювання. Я її впізнати не могла. По-звірячому вбив дитину. Дірка в голові, тіло... І потім ще задушив її шнурком".

Душив, бив лопатою і викинув у лісосмузі

Викравши в свого тестя "Жигулі", чоловік приїхав до їхнього будинку, жорстоко вбив Ганну та вивіз її до лісосмуги, каже Інна Іванівна. За її словами, для цього він взяв вже автівку їхньої сім'ї, яка була припаркована на подвір'ї.

"Її роздягнув, голу закинув до нашої машини і цією "Лачеті" вивіз. Викинув її перед Тульчином. Взяв лопату, якою добивав. Сів ще копати яму, в яку хотів її закопати, але не зміг, тому що лопата була не штикова, а подборочна. Хлопці, які знайшли доньку, кажуть, що вона була гілками прикрита. У роті, у пальцях, у віях, в очах — кругом земля була", — розповіла ТСН.ua мама загиблої.

Жінка стверджує, що залишивши тіло, вбивця поїхав до Тарасівки, однак по дорозі в автівці скінчився бензин. Тому він кинув її на під'їзді до села, стверджує Інна Іванівна.

Чоловік повернувся на місце злочину

Правоохоронці затримали чоловіка у Кирнасівці, стверджує мама загиблої. Він повернувся до місця злочину, щоб забрати автівку тестя, пояснює вона. Жінка каже, що підозрюваний у вбивстві доньки відомий своїми витівками на все селище.

"Дуже такий... безнаказанно витворяв багато речей він. Він перед цим теж скоїв злочин, з молодої людини познімав золото, наскільки ми начувані. І він мав бути покараний тиждень тому. Але в нього є якісь зв'язки і його ніхто за це не покарав. Ми дуже боїмося, щоб йому це вбивство, тяжке вбивство, не зійшло з рук", — розповіла ТСН.ua мама загиблої.

Ганна Чернишевська / Фото надала Христина Головченко, подруга загиблої

Вбивця переслідував Ганну кілька місяців

Чому вбивця міг вдертися до будинку посеред ночі та чи були вони знайомі з Ганною, мама не знає. Колишній чоловік загиблої стверджує ТСН.ua, що О. нібито переслідував її останні два місяці. Про це йому стало відомо з розповідей найближчих друзів Ганни.

"Не давав спокійно жити, вона від нього ховалася. Я так зрозумів, що колись з ним познайомилася, спілкувалася. Більш детальної інформації, якось вийшло так, що не знає ніхто. Де вона з ним зв'язалася і як", — розповів він ТСН.ua.

Ганна Чернишевська / Фото з її сторінки в Facebook

Односельці О. стверджують, що він нібито вживав наркотики. Декілька місяців тому він одружився і в нього народилася дитина. За інформацією колишнього чоловіка Ганни, у підозрюваного вдома знайшли золоті прикраси загиблої, ноутбук, телефони жінки та сина.

"Поліцейські дійсно затримали підозрюваного у вчинені вбивства. Це 28-річний житель Тульчинщини. Наразі йому повідомлено про підозру, суд обрав запобіжний захід", — підтвердили ТСН.ua у Національній поліції Вінницької області.

5-річний син загиблої Ганни зараз перебуває з батьком. З дитиною невдовзі мають почати працювати психологи.

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