Має свій гардероб і візочок для прогулянок: кіт Міккі потрапив до Книги рекордів України як найсоціальніший

Має свій гардероб і візочок для прогулянок: кіт Міккі потрапив до Книги рекордів України як найсоціальніший

За одну прогулянку разом із власницею кіт встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кав'ярню.

Житомирський кіт Міккі потрапив до Книги рекордів України як найбільш соціалізований. Чотирилапий має свій гардероб, візочок і сторінку в соцмережах, а ще - їздить по магазинах і ходить до кав'ярні.

Його власниця педагогиня за фахом і дресируванням раніше не займалася, але побачивши, що кіт не боїться людей, наважилася на експеримент із соціалізації тварини, йдеться 25 листопада в сюжеті ТСН 19:30.

П'ять років тому Наталія Зубарева побачила на вулиці кошеня, яке жалібно нявчало. ЇЇ чоловіку лишалося лише змиритися. "Я ще спав, дивлюсь, а в мене на ногах кіт сидить", - згадує Віталій Ципоренко.

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Донька Наталії Аніта почала вчити кота командам, а жінка купила йому цілий гардероб та згодом почала брати з собою на закупи. "Дитина в школі, чоловік на роботі, кота до візочка і на закупи", - розповідає Наталія.

Згодом походи з Міккі переросли в експеремент. Власниця хотіла дізнатися, чи можливо "виховати кота як людину".

Нині п'ятирічний Міккі - місцева зірка. Кота всюди впізнають і пригощають. Вулицями Житомира чотирилапий їздить у візочку. За одну прогулянку разом із власницею встигає відвідати ринок, супермаркет і навіть кав'ярню.

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Проте зоопсихологи впевнені, що таке насичене соціальне життя коту шкодить. "Ви уявляєте, скільки за одну таку прогулянку кіт отримує візуального контакту від людей, які на нього подивляться. А ще доповнять це емоціями. І витримати це тварині дуже складно", - вказує зоопсихологиня Наталія Мартишко.

Але оскільки Міккі на стрес не жаліється, у Книзі рекордів України вирішили відзначити його як першого соціалізованого кота. Наталія отримала диплом, а Міккі смаколики.

Найсоціальніший кіт України потрапив до книги рекордів

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