Їздитиме лише спецтранспорт: чому досі не відкрили рух на Подільсько-Воскресенському мосту в Києві

Минуло більше місяця, як мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що "у найближчі тижні" буде відкрито проїзд для автотранспорту по Подільсько-Воскресенському мосту. Дехто з киян уже чекає на відкриття, щоб скористатися переправою, яка з’єднає Поділ та Русанівські сади. Та схоже, що поки планувати поїздки зарано.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що відбувається зараз на об’єкті та коли розраховувати на довгоочікуване відкриття.

Що залишилося зробити на мосту

Завершує будівництво першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу будівельна компанія "Автострада". На об’єкті вони працюють з серпня цього року.

За цей час працівники облаштували ізоляцію бетонних поверхонь проїзної частини та тротуарів на переправі, заасфальтували її автомобільну частину. Також зведено земляний насип для будівництва підходів до мосту та влаштовано підпірні стінки, встановлено систему водовідведення.

"Усі ці роботи було виконано за місяць. Нам залишилося – встановити мостове бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. На виготовлення усіх матеріалів потрібно було до 3 місяців. Ми підготували індивідуальні проєкти та зробили обміри на місці – всі данні передали заводам-виробникам, проведена стовідсоткова попередня оплата замовлення. Зараз ми частинами отримуємо бар’єрне огородження, кінцевий термін поставки – 15 листопада. Також чекаємо на поставку шумозахисних екранів, сподіваюсь виробники нас не підведуть", – розповідає сайту ТСН.ua Максим Шкіль, засновник групи компаній "Автострада".

Будівельники розповіли, коли закінчать усі роботи на Подільському мосту / фото компанії "Автострада"

Коли закінчать усі роботи

Він додає, що компанія планує 25 листопада завершити усі роботи, які мали провести у рамках першої черги будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

"Бар’єрне огородження ми закінчимо встановлювати 24 листопада, а 25 – шумозахисні екрани. Тобто, плануємо 25 листопада завершити усі роботи на Подільсько-Воскресенському мосту і об’єкт може бути відкритий. Але таке рішення приймає виключно замовник будівництва – КМДА", – зазначає Максим Шкіль.

Які перспективи з добудовою мосту

Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом. А от Троєщині та Райдужному масиву поки доведеться почекати.

Максим Шкіль зазначає, що Подільсько-Воскресенський міст варто оцінювати комплексно, коли він повністю буде завершений.

"Зараз ми закінчуємо лише його першу чергу. Я гадаю, що комплексно завершити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту можна за 2-3 роки, але вже після закінчення війни. Під час війни ніхто не буде виділяти кошти на цей об’єкт, бо є більш пріоритетні питання, а після війни будівництво обов’язково буде реанімовано. Зараз же можна допрацювати проєктні рішення, які сприятимуть комплексній добудові об’єкту", – зазначає Максим Шкіль.

На міст через калюжу

А ось мешканці Русанівських садів з тривогою чекають відкриття першої черги Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Бо саме по місцевим вузеньким вуличкам поїде увесь транспорт – з мосту і на нього, а стан тутешніх доріг зовсім не ідеальний.

Потоп на вулиці Центральна Садова / фото з групи Русанівські сади, це Україна

Люди вже потерпають від сусідства з мостом, особливо в місці з’їзду з нього на вулицю Центральну Садову. Це лишень дві вузенькі смуги дороги, де місцями відсутній тротуар. Саме на цю вулицю буде виїжджати транспорт з мосту, а вона вже почала перетворюватися на озеро після дощу.

"Коли у місті злива – вулиця перетворюється на суцільну калюжу. Води найбільше у місці, де збудований заїзд на міст. Його зробили під нахилом і вся вода тепер стікає на вулицю та навіть підтоплює людські подвір’я. Дощової каналізації там чомусь не побудували", – кажуть місцеві мешканці та публікують кадри потопу у соціальних мережах.

Вони вважають, що влада має спочатку привести вулицю до ладу, а вже потім пускати по ній транспорт на мостовий перехід. Бо показове відкриття мосту нікому не принесе користі.

Ми поцікавилися у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, чи планується ремонт вулиць на Русанівських садах, які будуть дотичні до Подільського мосту. Нам пояснили, що потрібно комплексно проаналізувати ситуацію з залученням фахівців і порадили направити відповідний інформаційний запит.

Для спецтранспорту та автобусів

В КМДА обережні з термінами щодо відкриття автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, зазначаючи, що воно "заплановане у поточному році".

Міст відкриють лише для автобусів та спецтранспорту / колаж ТСН.ua

Там підкреслюють, що через мостовий перехід відкриють саме "технологічний рух".

А це означає, що після завершення усіх робіт першої черги будівництва, по Подільському мосту зможуть їздити лише автомобілі поліції, рятувальників, швидкої.

"Також по мосту буде курсувати громадський транспорт, аби налагодити транспортне сполучення між лівим та правим берегами столиці. Планується запустити декілька автобусних маршрутів, а от приватний автотранспорт поки по мосту їздити не буде", - розповіло ТСН.ua поінформоване джерело в КМДА.

Теж саме нам підтвердили і у Департаменті транспортної інфраструктури.

"Зараз триває процес опрацювання та погодження транспортних маршрутів, які можуть курсувати через Подільський мостовий перехід. Оприлюднити їх зможемо тільки після погодження. Після відкриття руху, по мосту курсувати лише спецтранспорт та пасажирський транспорт", – розповіли сайту ТСН.ua в Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Ще 48 мільйонів на випробування мосту

Тож повноцінний рух автотранспорту через Подільський міст цього року під питанням. Про це свідчить і нещодавно оголошений тендер на сайті Prozorro вартістю майже 48 мільйонів гривень.

Тендер на майже 48 мільйонів гривень

На таку суму КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" замовила послуги з комплексного спеціального обстеження та статичних і динамічних випробувань штучних споруд, а це декілька мостів та естакад, які входять до складу Подільського мостового переходу. Строк надання послуг – кінець літа 2024 року, тобто повноцінно міст може запрацювати після проведення усіх випробувань.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, чому знову обділили Троєщину: все про відкриття Подільсько-Воскресеньского мосту в Києві.

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