Їздив до Лукашенка і погрожував Зеленському: нардепа спакували і привезли до суду

Скандальному українському нардепу Євгену Шевченку оголосили підозру у держзраді. Ба більше, його вже затримали та навіть провели перше засідання суду з обрання запобіжного заходу.

Чим він скандально відомий, чому їздив до Лукашенка та чому засідання суду раптово перенесли – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Суд щодо Євгена Шевченка

10 хвилин і у засіданні суду 15 листопада оголосили перерву. Такі перші результати щодо обрання запобіжного заходу нардепу Євгену Шевченку, якого підозрюють у держзраді. Сторона захисту депутата клопотала про відкладення засідання для додаткової підготовки.

Сам Шевченко зазначив, що обшук у його будинку закінчився ввечері 14 листопада, а на наступний ранок вже було призначено засідання суду, тому нардеп також прохав суд надати трохи більше часу для оформлення відповідних документів для захисту.

Суд вирішив інакше.

Вручили підозру у держзраді

Нагадаємо, що народний депутат Євген Шевченко, який потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", але згодом був виключений з неї, отримав підозру в державній зраді. Про це напередодні повідомили Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Шевченко – агент ГУР?

Нагадаємо, що 2019 року Шевченка обрали депутатом від партії "Слуга народу" як мажоритарника. 2020 року він привітав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з переобранням, та пізніше самовільно їздив до нього на зустрічі. За це депутата виключили з фракції "слуг". 2023 року голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що розвідка використовує Шевченка для комунікації з Білоруссю. Однак після скандальної заяви Шевченка 2024 року речник ГУР Андрій Юсов сказав, що нардеп не є співробітником Головного управління розвідки.

Що ж такого ще натворив нардеп, що може загриміти за ґрати на 15 років? За матеріалами справи, Євген Шевченко систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Як наголосили правоохоронці, нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Більше подробиць повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Примітно, що нардеп отримав підозру в держзраді саме після його скандальної заяви. Він закликав президента Володимира Зеленського вже зараз почати діалог з Росією. І натякнув, що організацію зустрічі може взяти на себе:

"Давай Вова, давай! Пора, товаришу президенте, розпочинати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу".

Крім цього, в іншому дописі він анонсував, що внесе до парламенту законопроєкт, щоб покінчити з "політичними переслідуваннями народних депутатів України".

В Офісі президента відповіли. Зокрема, Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

Фейки та ворожа пропаганда

За матеріалами справи, фігурант систематично масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій в Українській державі та її зовнішньополітичного курсу.

Для "розгону" кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу YouTube і Telegram, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Білоруські вояжі Шевченка

Правоохоронці кажуть, що Шевченко неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесових, політичних структур та навіть із самопроголошеним президентом країни. За інформацією слідства, за протекцією Лукашенка депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі, зокрема на ринку електроенергії та міндобрив. Купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх до України через іншу європейську країну та продавали набагато дорожче, повідомили в СБУ.

"Режим сприяння" з боку білоруської влади дозволив депутату за пів року отримати 1,5 млн євро чистого прибутку, кажуть у ДБР. Також правоохоронці зафіксували, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тис. дол.

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