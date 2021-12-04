Їжа богів і плід сонця: як правильно вибрати хурму на базарі або виростити самому

Їжа богів і плід сонця: як правильно вибрати хурму на базарі або виростити самому

На ринках хурма на будь-який смак: солодка чи терпкувата, м'яка чи хрустка.

Китайці називають її їжею богів. А японці - плодом сонця. У смачній ягоді хурмі багато вітамінів - необхідних, зокрема, для зміцнення зору та роботи серця. Головне, щоб була - стигла. Плоди імпортують з Іспанії, Ізраїлю та Азербайджану. Проте, виростити її можна і у себе в саду.

Про те, що для цього потрібно, як вибрати хурму на базарі, щоб не була терпкою, та з якими продуктами смакуватиме найкраще - 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сортів ягоди існує безліч і всі вони добре приживаються у нашому кліматі. За деревами потрібен ретельний догляд: поливати принаймні двічі на тиждень. Та щеплювати - навесні. З кожного дерева можна зібрати за сезон не менше 30 кілограмів урожаю. Але є й такі, на яких може бути 100-150 кг плодів. Збирають врожай до настання холодів.

Тим часом на ринках хурма на будь-який смак: солодка чи терпкувата, м'яка чи хрустка. Найдорожчий - шарон. Це гібрид хурми та яблука. Коштує від вісімдесяти до ста гривень за кілограм.

Загалом же – ціни на хурму стартують від тридцяти п'яти гривень. Все залежить від стиглості плодів, сорту та країни походження. Наприклад, так зване бичаче серце коштує шістдесят гривень за кілограм.

Хурма на прилавках довго не залежується. Купують її охоче.

Оскільки хурму переважно везуть здалеку, зривають її ще твердою. Якщо купили не надто стиглі плоди - можна покласти їх біля яблук. Або ж на кілька годин - у морозильну камеру. Тоді хурма стане солодкою, а терпкість зникне.

Шеф-кухарка столичного ресторану Марієтта Шевчук попереджає: люди з цукровим діабетом та проблемами шлунка - її вживання мають обмежити. Не варто загодовувати нею і дітей. Бо дубильні речовини можуть нашкодити травній системі малюків