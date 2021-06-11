Їжа із собою стала основною причиною забруднення океану пластиком - науковці

Вчені просять країни світу зупинити потік пластику.

Несподівана загроза - більшість пластику, що забруднює світовий океан, виявилася від замовленої з собою їжі.

Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи вчених, зазначається в ТСН.12.00.

Серед сміття у світовому океані переважають пластикові пакети, контейнери для їжі, стакани та столові прибори. І вже трохи менше - пластикові соломинки, які завдають значної шкоди морським тваринам, і через це останнім часом потрапили під заборону у деяких країнах.

Науковці кажуть, їхнє дослідження має допомогти зупинити засмічення океанів ще на початку процесу. І просять країни світу зупинити потік пластику.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену почнуть за дев’ять місяців.

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