"Їжі не було по 17 днів": дружина воїна ЗСУ з передової розповіла деталі скандалу

Українські захисники тривалий час залишалися на бойових позиціях без їжі, зараз ситуація вирішується / © ТСН

Стали відомі подробиці резонансної історії, яка сталася на бойових позиціях з українськими бійцями та на яку вже відреагували в Міністерстві оборони.

Днями в соцмережах одразу кілька дописувачів повідомили, що декілька бійців 14-ї бригади, які були прикріплені до 30-ї бригади та перебувають на позиціях, уже непритомніють через відсутність їжі й води. Низка дописувачів поширила фотографії цих виснажених військовослужбовців. Тисячі українців відреагували на ситуацію та залишили в соцмережах різні за змістом коментарі.

Один з активістів, Антон Гура, опублікував звернення, яке було адресовано йому та в якому йдеться про те, що начебто ці хлопці змушені їсти дощових черв’яків.

Як виявилося, родичі декого з цих військовослужбовців записали та виклали в Мережі відеозвернення з проханням врятувати чоловіків.

Дружина одного з цих військових, Анастасія С., у коментарі для ТСН.ua розповіла: «Хлопці пішли на позиції. Мій чоловік воює від 26 лютого 2022 року, перебуває на позиції дев’ятий місяць, інші — також по 9, 10, 12 місяців».

Військовослужбовці, які тривалий час не мали їжі на передовій / Фото: соцмережі

За словами Анастасії, у цих військових не було нормального зв’язку, інакше вони б могли систематично отримувати посилки від рідних. Вона додає, що проблеми з продуктами на позиціях розпочалися торік у грудні.

«Коли хлопці заходили на позиції, то важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага близько 50. Вони — не одні такі, з нами (родичами цих військових — Ред.) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найбільше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води», — каже жінка.

Крім цього, вона наводить слова свого чоловіка, який дивувався тому, що їжа й вода доставлялися на гіршу позицію. «Туди все доставлялося, а нам — ні», — передає його слова Анастасія. Водночас вона додає, що хлопцям на позиціях доводилося пити дощову воду та їсти сніг, але інформацію активістів про те, що військовим доводилося їсти дощових черв’яків, вона не підтверджує.

«Чоловіки нам про це не казали. Кожен чоловік хоче, щоб дружина була у спокої», — каже Анастасія.

Водночас вона уточнює та підкреслює, що після того, як почався розголос, ситуація виправляється.

«Зараз новий командир, комбриг. Він зателефонував нам і повідомив, що ситуація вирішується. І вона дійсно вирішується. Чоловік написав мені, що зараз поїв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав мені сьогодні (23 квітня). Попередній командир нам казав, що скрізь їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Можливо, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні. Я вважаю, що така ситуація потребувала розголосу. Має бути ротація, хлопці потребують лікування. Ми вдячні всім за розголос. Звертаються жінки, чоловіки яких по 10 місяців без зв’язку», — каже жінка.

Вона уточнює, що з її боку були звернення до Міністерства оборони.

Війна в Україні: у Міноборони зазначили, що вирішують ситуацію з їжею на позиціях

Безпосередньо в самому відомстві днями відреагували на цю ситуацію. Міністерство оборони України на своїй офіційній сторінці в соцмережі повідомило: «На цю ситуацію звернули увагу відповідні командувачі. Командир 14-ї бригади взяв це питання на контроль. Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними».