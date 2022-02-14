Ймовірне вторгнення РФ: чи буде влада евакуйовувати соцзаклади у разі нападу

Ймовірне вторгнення РФ: чи буде влада евакуйовувати соцзаклади у разі нападу

Міністр оборони заявив, що "держава цим питанням займається і відпрацьовуються всі плани".

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи готує влада евакуацію соцзакладів у разі ймовірного вторгнення Росії.

Про це Резніков розповів 14 лютого у прямому ефірі спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

"Питання медичної допомоги не зовсім до мене. Але я як член уряду скажу, що держава цим займається, відпрацьовуються всі плани. Починаючи від МОЗ під керівництвом прем'єр-міністра. Щодня збирається відповідне коло осіб — це робиться на майданчику РНБО, в уряду, у Офісі президента. Сьогодні була зустріч із головами фракцій та політичних груп у закритому режимі", — зазначив міністр.

Резніков пояснив, що він, міністр оборони, в першу чергу, може говорити за ЗСУ та Міноборони. Він запевнив, що "ніхто нікого не планує впускати ні у Київ, ні у будь-яке інше місто".

Раніше Олексій Резніков заявив, що наразі в Україні підстав для запровадження воєнного стану немає.

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