Ймовірність ескалації може бути щодня: Зеленський прокоментував військову загрозу Росії

Біля корлонів з Україною накопичилися війська РФ.

Україна повністю контролює кордони і готові до будь-якої ескалації збоку Російської Федерації.

Про це під час пресконференції 26 листопада сказав президент Володимир Зеленський.

Також читайте Росія перекидає свої війська до анексованого Криму - розвідники Janes

За його словами, "ймовірність (військового вторгнення - Ред.) може бути щодня".

"Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щоденно маємо реальні розвіддані не тільки від нашої розвідки, а також від розвідок інших країн-партнерів, які нас підтримують", - наголосив він.

Президент також наголосив на підтримці країн-партнерів. Зокрема, йдеться про військову, інформаційну, технічну та фінансову допомогу.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

Читайте також: