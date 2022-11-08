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Ймовірний візит нового прем'єра до України: експерт пояснив, який сигнал Сунак подасть РФ

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Ймовірний візит нового прем'єра до України: експерт пояснив, який сигнал Сунак подасть РФ

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Британія є надзвичайно серйозним та потужним партнером України, наголосив політичний експерт.

Новий прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак можливим візитом до України запевнить Київ та західних партнерів у твердій підтримці з боку його країни.

Таке припущення для ТСН.ua висловив політичний експерт Дмитро Васильєв.

"Британія є надзвичайно серйозним та потужним партнером України якраз цьому супротиву, світовому злу - РФ. Британія, яка дуже довго Велика Британія, розуміючи Україну, є однією із таких ключових моторів, які підказують цивілізовану світу, зокрема США, чому і яким чином потрібно допомагати Україні. Тому лідерство Британії, хто б не був, воно є історично важливим. Я думаю, що новий прем'єр-міністр пан Сунак це також дуже добре розуміє", - зауважив він. 

Підтримка України новим прем'єром Британії 

25 жовтня Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Новий очільник уряду підкреслив солідарність з Україною і заявив, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.

Також новий прем'єр Британії заявив про готовність співпрацювати з США для підтримки України.

Додамо, Ріші Сунак став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади.

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Дата публікації
Перегляди
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