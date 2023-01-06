"Ймовірно, планують атакувати церкву": експерти про причини оголошення Путіним "перемир'я"

Росія в черговий раз збрехала, оголошуючи про перемир'я на півтори доби, починаючи від 12.00 6 січня. Нагадаємо, напередодні окупанти заявляли, що "протягують християнську руку милосердя", але завдали ударів по Кураховому та Краматорську на Донеччині, по Херсону.

Ймовірність обстрілів не виключала низка військових експертів, називаючи намагання зробити перемир'я фейком.

Військовий аналітик Олексій Гетьман в коментарі для ТСН.ua не виключив, що попереду ще може бути провокація в ніч на 7 січня.

"Вже через годину після так званого перемир’я в Білорусі піднялись в небо винищувачі, в Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Тобто папір не вартий того, про що написали росіяни вчора, - каже Гетьман. - Але про перемир’я вони повідомили не просто для того, щоб побрехати. Може бути так звана багатоходівка. В ніч з 6 на 7 січня багато людей продовжать святкувати Різдво Христове. На тимчасово окупованих територіях люди будуть ходити до храмів. Скоріш за все, росіяни планують створити там провокації, атакувати якусь церкву, щоб потім звинуватити нашу сторону. Ймовірно, це перемир’я готувалось саме для цієї провокації".

Крім цього, військовий аналітик пояснив, для чого окупанти 6 січня підняли в небо військові літаки, навіть не ведучи поки обстрілів.

"Таким чином вони можуть намагатись подивитись на те, як працює наша ППО. Іншими словами, з’ясовують розташування наших засобів ППО, вираховують випромінювання електромагнітної хвилі. Технічно це не складно", - додав Гетьман.

Перемир'я може бути пасткою: що відомо

Своєю чергою, інші експерти наголошували, що в плани Кремля перемир’я насправді не входить. Тобто такі повідомлення можуть бути пасткою. Наприклад, військовий експерт Петро Черник так прокоментував наміри Москви:

«Цілком можливо, що це банальне відволікання уваги. Він [Путін] дає сигнал світу, мовляв, з ним можна домовлятися. Не забуваймо про те, що тирана мусить любити народ. Якщо народ не любить тирана, то останньому кінець. Також це сигнал своїй масі про те, наскільки він “геніальний справжній лідер”, про те, що в нього є “християнське милосердя”. Цей сигнал бидломаса з’їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе”.

Інший експерт, Олександр Коваленко, також попередив про можливу пастку.

"Ми ж кажемо про росіян. Вони можуть розпочати масований удар, а потім заявити, що триває перемир'я. Можуть зробити це для того, щоб не було відповіді. Все це, на мій погляд, насамперед провокація. Ніякого перемир'я не повинно бути", – говорить він для ТСН.ua.

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