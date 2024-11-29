Його дружину і трьох дітей вбила російська ракета у Кривому Розі: як нині живе Максим Кулик

Про що говорив чоловік, який в один момент втратив все – в ексклюзиві TSN.UA.

Вже минуло 18 днів, як у Кривому Розі російська ракета вмить вбила сімʼю. Максим Кулик, який втратив дружину та трьох діточок звернувся до українців. Про що говорив чоловік, який в один момент втратив все — в ексклюзиві TSN.UA.

Звернення Максима Кулика

Лише біль та ненависть. Такі відчуття зʼявляються при згадці про росіян, адже вони забирають у нас найцінніше. Максим Кулик, чия дружина та троє маленьких діточок загинули під час балістичної ворожої атаки по багатоповерхівці у Кривому Розі, раптово звернувся до українців і не тільки. Чоловік подякував всім небайдужим людям за підтримку і допомогу.

14 листопада у Кривому Розі попрощалися із загиблими внаслідок ворожої атаки - Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32, старшому сину – 10, Демиду – 2, а донечці Уляні – лише 2 місяці. Живим із родини залишився лише батько Максим.

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Зранку 11 листопада рашисти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці.

Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало мешканців саме були вдома. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Чотирнадцять мешканців поранені. Серед них – двоє дітей. Їхні життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок – мають встановити фахівці. Наразі людям запропонували тимчасовий прихисток. На місце трагедії містяни несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада в Кривому Розі стало Днем жалоби.

Загинула родина

Путінська армія влучила ракетою в багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за лічені хвилини втратив всю свою родину – 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було 2 місяці, в момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести та через руйнацію перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі.

ТСН.ua розшукав друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра. Ледве стримуючи сльози, Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватись, він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я.

Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив все це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя, квітами. В планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все.

Вбивства дітей

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними, вбивають цілими сім’ями. На початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базилевич та троє її доньок, найменшій з яких було 7 років. Тато – Ярослав – отримав поранення. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

21-річна Ярина Базилевич – старша з трьох доньок у сім'ї. Вона працювала в офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025". Вона також була волонтеркою-дизайнеркою проєкту "Неопалимі".

Середня донька – 18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ. Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія", була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва, повідомили в університеті.

Наймолодшій доньці Емілії було лише 7 років. Із цією сімʼєю прощався весь Львів. Провести в останню путь дівчат і підтримати батька Ярослава йшли знайомі та незнайомі люди. Здавалося б, після такого горя сили знайти жити далі - важко, але Ярослав Базилевич виступив вперше після трагедії із заявою: він був найбагатшою людиною, а тепер має лише спогади. Та щоб про його дівчат пам’ятали у всьому світові, Ярослав вирішив створити Сталий стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, й таким чином допомогти тим дітям, які не мають коштів на здобуття освіти.

Долучитися може кожен!

На сайті Українського католицького університету розповіли, що власне спільно з батьком Ярославом Базилевичем та Національною скаутською організацією України "Пласт" вони започатковують сталий стипендіальний іменний фонд (ендавмент). Ціль – зібрати 100 тис. доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчили своїм життям сестри Базилевич та їхня мама. Усі вони були також активними пластунками.

Як долучитися?

Зробити пожертву можна на сайті Українського католицького університету, долучитися можуть усі українці, навіть кілька гривень іноді роблять дива. Головне - єдність. Також реквізити ви можете побачити на екрані. На сайті є додаткова інформація як закинути кошти і з-за кордону.

Загалом станом на вересень 2024-го від початку повномасштабної війни Росія вбила 575 українських дітей. Ще 1609 отримали поранення. Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія продовжує цинічно і регулярно порушувати Женевські конвенції, які покликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій.

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