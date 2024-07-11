Його фото облетіло весь світ! Чоловік у білосніжній лікарській формі, майже наполовину залитій кров’ю. Під час російської ракетної атаки на лікарню "Охматдит" у Києві він із колегами саме оперували дитину.

Його спогади про той трагічний день та шокувальні деталі про момент "прильоту" – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.ua.

"Приліт" під час операції в "Охматдиті"

Російська ракета, що влучила в одне з приміщень дитячої лікарні "Охматдит", вбила двох людей. А ще понад пів сотні отримали уламкові поранення. Серед них – чоловік, світлина якого сколихнула всі світові медіа. Йдеться про щелепно-лицевого хірурга Олега Голубенка. У момент "прильоту" він разом із колегами оперував дитину!

У коментарі для "Телеграфу" лікар розповів, що спочатку 8 липня здавалось звичайним робочим днем:

"Це був звичайний робочий день. Зранку – "п'ятихвилинка", потім ми розійшлися по відділеннях. Я підняв дитину в операційну і ми почали проводити наркоз. Операція йшла за планом. Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила: якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо, але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Його фото біля "Охматдиту" облетіло світ! Хто той лікар у закривавленій формі, що розбирав завали?

Лікар з "Охматдиту" розповів про атаку

Тоді лікарі почули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагались якомога швидше закінчити свою роботу. Про це Голубенко розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній:

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже: "Десь збивають ракети". Ну ми кажемо, пришвидшимось трошки, закінчимо вже. Але там нам ще залишалась десь годинка працювати. І потім – якийсь свист і опинився на підлозі. Скло летить, вікна лежать. Я кажу: "Всі живі? Все нормально? Це "прильот"?" Анестезіолог каже: "Я тут, я тут". Апарат під час "прильоту" просто зламався, він розбився".

Спочатку Голубенко перевірив, чи зі всіма все гаразд. Своєю чергою його колега – анестезіолог Ярослав Іванов – одразу перевів дитину на ручне дихання, бо апарат був пошкоджений. Далі лікарі швидко оглянули малюка – здавалося, все нормально. Вирішили спускатися на другий поверх до реанімації. Тоді медики ще не знали, що саме сталося надворі, куди влучила російська ракета.

Голубенко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним усе добре. Далі побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали. В той момент, каже, не відчував болю та додає, що з його спини витягнули скло.

Що відомо про лікаря з "Охматдиту", який розбирав завали

Лікар із золотими руками та великими серцем. Так Голубенка описують колеги та пацієнти. У коментарі для "Телеграфу" чоловік розповів, що після ракетної атаки відновитися допомагає саме робота:

"Знаєте, особливо відновлюватися нема часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми обговорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав вцілілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками".

Лікар також додав, що вражений тим, наскільки люди згуртувалися після обстрілу:

"Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе – хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили, закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці".

Лікар з "Охматдиту" Олег Голубенко / Фото: Associated Press

Саме дитяча лікарня була ціллю росіян під час атаки

Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим! На кадрах з ударом російської ракети Х-101, які опублікували напередодні, немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або що вона відхилялась від курсу.

Експерти DEFENSE EXPRESS зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару:

"Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру "гірка" перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати "Охматдиту" були занесені в її пам'ять як мішень, і ця атака – не випадковість та не результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту".

На таку підступну атаку ворога відреагував і лікар Голубенко:

"Я не хочу робити гучних заяв чи давати оцінки. Як лікар я бачу наслідки цієї трагедії безпосередньо, і вони жахливі. Але що скаже світ? Висловить занепокоєння, передасть співчуття, стурбованість… І що далі? На жаль, цього недостатньо, щоб зупинити війну. Так, світова спільнота підтримує, хтось допомагає безпосередньо. Але війна триває. І страждають від неї звичайні українці – чоловіки, жінки, діти. Може, це звучить дуже критично, але саме так я це бачу. На жаль, занепокоєність і співчуття не зупиняють війну. Потрібні конкретні дії. Особисто я не вважаю себе героєм. Я просто виконую свою роботу, як і тисячі інших лікарів по всій країні. І я хочу просто продовжувати рятувати й оперувати дітей, щоб наша лікарня була відбудована і все було добре. Наш медичний заклад тільки-но отримав нове дихання і був на шляху до розвитку, запрацював новий корпус і тут сталося це. Для мене це велика трагедія… Але я впевнений, що наше керівництво зробить усе можливе, щоб відновити лікарню. І вони вже роблять ці кроки".

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Пошуково-рятувальні операції у Києві завершені

10 липня пошуково-рятувальні операції у Києві завершили. За оновленою інформацією від судмедекспертів, які ідентифікували тіла і фрагменти тіл всіх загиблих, внаслідок ворожої атаки 8 липня у столиці загинули 33 людини. Із них – п’ятеро дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко:

"У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо – у важкому стані. Та 6 дітей, госпіталізованих з лікарні "Охматдит".

Руйнування "Охматдиту" в Києві внаслідок атаки 8 липня / Фото: Associated Press

Що відновлять після ракетного удару

Своєю чергою у КМВА зробили заяву щодо відновлення столиці після ракетного удару. Зокрема йдеться про те, що внаслідок ракетного удару по Києву було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі об’єкти зафіксували. Одразу після терористичної повітряної атаки відповідні структурні підрозділи розпочали обстежувати та вивчати інформацію по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогодні вже ухвалене рішення щодо перших етапів відновлення:

"Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо – в рамках державної програми "єВідновлення". Це стосується і приватних будинків. Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд – спеціальна комісія має завершити свою роботу по обстеженню будівлі. На підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення – чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту".

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих, і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця.

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