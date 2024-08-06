Його фото облетіло весь світ: хірург "Охматдиту" Олег Голубченко відповів на цинічну пропаганду РФ

Медик наголосив, що окупанти, які вбили людей, почали ще і глумитися над жертвами.

Хірург Олег Голубченко, який пораненим розбирав завали "Охматдиту", прокоментував цинічний фейк російських пропагандистів. Він наголосив, що після того, як окупанти вбили на території дитячої лікарні людей, вони одразу ж почали брехати.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН Наталії Островській в її авторському проєкті "НАТО".

Медик зазначив, що його шокував вчинок російської пропаганди, яка поширила фейкове фото, на якому особу схожу на нього вимазує червоною рідиною особа у поліцейській формі.

Олег Голубченко після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Фото Олега Голубченка

"Я вийшов з операційної і в мене телефон просто розривався і я відкриваю телеграм і дивлюсь, що стоїть людина начебто схожа на мене і там одразу пишуть що це "київський режим знімав, що це там актор". Я спочатку взагалі дуже здивувався і на мене така якась от депресія напала. Мій друг мені каже - заспокойся, це ж смішно. Ми посміялись, пожартували. А потім я написав генеральному директору і кажу, що це ж не ми. Це - гидка пропаганда", - наголосив медик.

Нагадаємо, в Росії після удару по "Охматдиту" закликали до нових вбивств цивільних.

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