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Його фото облетіло весь світ: лікар "Охматдиту" Олег Голубченко розповів про "приліт" під час операції

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Його фото облетіло весь світ: лікар "Охматдиту" Олег Голубченко розповів про "приліт" під час операції

Олег Голубченко розповів про російський удар по лікарні / Фото: ТСН.ua

Медик згадав той трагічний день.

Хірург "Охматдиту" Олег Голубченко, фото якого облетіло весь світ, адже після обстрілу медик врятував маленького пацієнта та кинувся розбирати завали, каже, що в той момент не відчував болю. 

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Медик зазначив, що в момент обстрілу він робив операцію. Лікарі чули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагались якомога швидше закінчити свою роботу. 

Олег Голубченко / ©
Олег Голубченко

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже "десь збивають ракети", ну ми тоді, кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчити вже. Але нам там ще залишалась десь годинка працювати. І потім якийсь свист і я очутився на підлозі, на підлозі, скло летить, вікна лежать. І я кажу "хто живий?", "всі живі, все нормально, це прильот?", анестезіолог каже "я здєсь, я здєсь", - згадує медик. 

Лікар також розповів про порятунок дитини, яка у той момент була на операційному столі.

Апарат під час прильоту просто зламався, він розбився, і дитина оказалась без вентиляції. Ну ми знайшли мішок амбу, під'єднали його, анестезіолог перевірив, що все в порядку з дитиною, і я подивився на асистента, на медсестру, кажу що, "давайте спускатись до реанімації", а звідти вже в сховище. Ну по трошки так, друг за другом пішли з дитиною на руках", - сказав Олег Голубченко. 

Лікар після удару розбирав завали / ©
Лікар після удару розбирав завали

Олег Голубченко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним все добре. Далі - побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали. 

Фото медика на першій сторінці британського видання / ©
Фото медика на першій сторінці британського видання

"Я не знаю, як я не відчував болю", - каже медик та додає, що з його спини витягнули скло. 

Форма лікаря після удару Росії / ©
Форма лікаря після удару Росії

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що "Охматдит" був ціллю Росії. На їхню думку, російська ракета Х-101 влучила і вразила "саме ту ціль, на яку була запрограмована".

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