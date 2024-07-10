Його фото облетіло весь світ: лікар "Охматдиту" Олег Голубченко розповів про "приліт" під час операції

Хірург "Охматдиту" Олег Голубченко, фото якого облетіло весь світ, адже після обстрілу медик врятував маленького пацієнта та кинувся розбирати завали, каже, що в той момент не відчував болю.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Медик зазначив, що в момент обстрілу він робив операцію. Лікарі чули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагались якомога швидше закінчити свою роботу.

Олег Голубченко

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже "десь збивають ракети", ну ми тоді, кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчити вже. Але нам там ще залишалась десь годинка працювати. І потім якийсь свист і я очутився на підлозі, на підлозі, скло летить, вікна лежать. І я кажу "хто живий?", "всі живі, все нормально, це прильот?", анестезіолог каже "я здєсь, я здєсь", - згадує медик.

Лікар також розповів про порятунок дитини, яка у той момент була на операційному столі.

Апарат під час прильоту просто зламався, він розбився, і дитина оказалась без вентиляції. Ну ми знайшли мішок амбу, під'єднали його, анестезіолог перевірив, що все в порядку з дитиною, і я подивився на асистента, на медсестру, кажу що, "давайте спускатись до реанімації", а звідти вже в сховище. Ну по трошки так, друг за другом пішли з дитиною на руках", - сказав Олег Голубченко.

Лікар після удару розбирав завали

Олег Голубченко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним все добре. Далі - побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали.

Фото медика на першій сторінці британського видання

"Я не знаю, як я не відчував болю", - каже медик та додає, що з його спини витягнули скло.

Форма лікаря після удару Росії

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Нагадаємо, правоохоронці вважають, що "Охматдит" був ціллю Росії. На їхню думку, російська ракета Х-101 влучила і вразила "саме ту ціль, на яку була запрограмована".

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