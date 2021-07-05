Його називали "батьком": подробиці загибелі військового медика Юрія Письменного

Капітан медичної служби рятував життя бойовим побратимам і загинув від підступного розриву протитанкової гранати.

У зоні проведення ООС від осколків протитанкової гранати загинув воїн 93-ї бригади Юрій Письменний на псевдо "Феофан". Його, бойового медика підрозділу, побратими називали не інакше, як батько. Про це йдеться 5 липня у сюжеті ТСН.19:30.

Того дня вкотре знадобилася допомога досвідченого бойового медика підрозділу і 59-річний капітан Юрій Письменний відправився на передову. “Стало погано людині, він приїхав. Коли вже надав допомогу і від'їжджав, стався обстріл”, - пригадував військовослужбовець Ілля.

Одиночний розрив ворожої протитанкової гранати пролунав несподівано, просто серед білого дня. “Там був підступний постріл, тому що цього ніхто не очікував”, - зауважив боєць на псевдо “Гагарін”.

Побратимам вдалося максимально швидко організувати евакуацію пораненого медика. Майже усю дорогу до шпиталю він був при свідомості. Але на операційному столі його серце не витримало.

У його смерть ніхто не міг повірити, бо всім здавалося, що “Феофан” здатен творити дива. Торік медик фактично врятував ногу бійцю на псевдо “Ад’ютант”. “У мене такий шок був і дуже боляче було. Він мені розрізав берця, наклав шину і говорив, як з сином. Він казав, щоб я заспокоївся, що зараз все буде добре...” - пригадував він.

Через руки капітана Письменного пройшли, кажуть побратими, навіть не десятки - сотні поранених військових. Медики підрозділу розповідають, що “Феофан” і сам визнавав, і їм відверто зізнавався, що врятувати кожного - не вдасться. Але більшість його пацієнтів - таки вижили. Натомість урятувати життя самого медика не вийшло.

Побратими загиблого розуміють, що жодна помста капітана Письменного до життя не поверне, але дуже прагнуть, щоб ворог за це заплатив.

Новини з фронту: від осколків гранати загинув "Феофан" - бойовий медик 93 бригади

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