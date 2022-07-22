Його поранило, а її евакуювали: щемлива історія зустрічі прикордонника і його бойового пса

Прикордонник Василь Совенко та його бойова помічниця вівчарка Кора повернулися на службу у Могилів-Подільський прикордонний загін.

Військовий був поранений, а собаку довелося евакуйовувати з-під обстрілів. Тепер зустрілися, коли Василь виписався із госпіталя, йдеться в ТСН.

Їхня щоденна зміна починається із пестощів або дресирування з елементами патріотизму. Вівчарка Кора добре знає, як відповідати на українське гасло «Слава Україні!». Активна, енергійна та віддана - вона вірна помічниця прикордонника Василя Совенка.

На кордоні з Молдовою Кора шукає наркотики. Запах дурману, каже Василь, собака здатна розібрати на молекули за лічені хвилини, якби його не ховали. А ще Кора - досвідчений воїн, бо з початком повномасштабного вторгнення вона разом із Василем на кілька місяців опинилася на передовій.

«Кора була зі мною на позиціях, так само була під обстрілами. Вона пострілів не боялася. Я ховався, собака ховалася. Перед пострілами нервувала, як відчувала це все, що зараз буде обстріл мінометний чи «Гради», - розповідає Василь.

Коли Василь отримав мінометне поранення, Кору довелося евакуювати. Волонтери вивезли її спочатку до Запоріжжя, а потім до Могилів-Подільського. Їхня зустріч після одужання, зізнається чоловік, була щемливою. «Була рада, була готова на шию вискочити. Сльози були. Це ж бойова подруга», - розповідає прикордонник.

Зараз пара друзів оговтується від вибухів на пункті пропуску. Шукають контрабанду та заборонені речі. Кора тут служить з десятком інших собак-прикордонників.

За день Кора обшукує сотні машин, і надійнішу напарницю, каже, Василь, годі й шукати. Тож якщо знову доведеться на передову, то поїде туди лише в парі з нею.

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