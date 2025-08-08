"Його довели": дружина стрільця з черкаського McDonald's вперше назвала мотиви

Дружина стрільця розповіла, через що чоловік міг влаштувати стрілянину у ресторані / © ТСН

Реклама

Стали відомі нові ексклюзивні подробиці резонансної стрілянини у ресторані McDonald's у Черкасах.

За даними поліції, вчора зранку, 7 серпня, до приміщення увірвався озброєний чоловік та відкрив вогонь. Згодом виявилось, що йдеться про місцевого мешканця на прізвище Бояршинов 1992 року народження. Поліція залучила спецпризначенців, щоб евакуювати відвідувачів та затримати стрільця. На місце стрілянини правоохоронці запросили дружину чоловіка, який на той час вже забарикадувався у вбиральні. Жінку попросили приїхати для можливого ведення перемовин.

ТСН.ua розшукав цю жінку та поспілкувався з нею щодо можливих мотивів, через які її чоловік наважився на таке. Її звати Марія, їй 33 роки.

Реклама

«Його довели обставини. Чоловік служив у десантно-штурмовій бригаді, від літа 2022 року, а минулого року, напередодні новорічних свят, через шалений тиск на нього, через те, що спав по три години, через те, що не відпускали у відпустку, пішов у СЗЧ. Якщо людина в бігах, то можна зрозуміти, яке життя у чоловіка. Були проблеми з роботою», — каже Марія.

Для затримання стрільця були залучені спецпризначенці. Фото Національної поліції України

Та додає: «Мій чоловік — не агресивна людина, але на фоні війни та стресу з ним таке трапилося. У нього не було мети комусь зашкодити у ресторані, він нікого не поранив. Він мав намір поранити тільки себе, хотів вкоротити собі віку».

Ресторан, де сталась стрілянина, розташований у центрі Черкас. Фото: Національна поліція України

Про перебування у закладі харчування Марія каже наступне: «Поліція попрохала мене прийти туди та поспілкуватися з ним. Але потім сказали, що не треба — вони самі з ним домовлялися. Він не знав, що я туди приїхала. Я тільки бачила, як його вже виносили. Зараз начебто загрози його життю немає, його перевели вже з реанімації».

До цього Марія додала, що її чоловік до війни працював у сфері SMM.

Реклама

«Напередодні 7 серпня він був цілий день на роботі», — уточнила вона.

Також жінка підтвердила, що певний час тому у чоловіка були проблеми з виплатою кредитів.

Дата публікації 17:03, 07.08.25 Кількість переглядів 45 Чоловік влаштував стрілянину в McDonald's у Черкасах

Коротко подію прокоментували і в компанії McDonald's.



«Поліція розслідує інцидент, що стався в нашому ресторані в Черкасах. Всі наші клієнти та співробітники були негайно евакуйовані, щойно сталась ця ситуація. Ресторан відновив роботу вже за кілька годин, щойно правоохоронні органи завершили роботу на місці», — повідомили у компанії в коментарі для ТСН.ua.

Реклама

Раніше повідомлялось про те, що у Черкасах чоловік захопив McDonald’s та влаштував стрілянину.

Читайте також: