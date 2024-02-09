“Йому буде дуже важко”: експерт розповів, як призначення Сирського вплине на війну в Україні

Президент Володимир Зеленський 8 лютого звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і призначив на його місце Олександра Сирського. Таке рішення викликало чимало суперечок як у політикумі, так і серед українців.

Як зміна головнокомандувача на третьому році повномасштабної війни може вплинути на ситуацію на фронті, в коментарі сайту ТСН.ua розповів майор запасу Національної гвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман / Фото: ТСН.ua

Яка ситуація зараз на лінії фронту

Олексій Гетьман каже, що ситуація на фронті сьогодні принципово не змінилася. Запеклі бойові дії тривають на найгарячіших напрямках.

“Вона така сама, як була два дні тому. Ми знаємо всі напрямки, де йдуть найзапекліші бої. Це Куп’янський напрямок, Лиманський напрямок, Вугледарський напрямок, біля Роботиного – Токмакський напрямок, Кринки – лівобережжя річки Дніпро біля Херсона. Там як були бойові дії, так і відбуваються”, – розповів військовий експерт.

Що може змінитися після призначення Сирського

Ситуація на лінії фронту не зміниться найближчим часом після призначення нового головнокомандувача, каже Олексій Гетьман.

“За великим рахунком, принаймні швидко нічого не зміниться. Бо для того, щоб робити якісь позитивні зміни, десь завдати більше шкоди ворогу чи зробити якісь наступальні дії, для цього потрібні сили й засоби. В армії це люди та зброя. Якщо в будь-якого головнокомандувача чи командира не вистачає людей і зброї, щоб робити, наприклад, наступальні дії, то він їх не буде робити. Я зараз не кажу про Сирського – про будь-яку людину. Якщо він знає, розвідка працює, звісно, що ворог може йому протиставити, і якщо в нього немає потрібної кількості всього, що необхідно для того, щоб цього ворога здолати, то ніхто не полізе в цей бій. Як ви можете з перочинним ножем іти в бій проти людей з кулеметами. Це наприклад”, – розповів військовий експерт.

За його словами, Олександр Сирський – досвідчений військовий і не вдаватиметься до “м’ясних штурмів”. А якимось гаслами, наказами, силою волі та духу перемогти ворога, на жаль, неможливо.

“Для цього потрібна зброя і люди, які будуть цією зброєю користуватися. Якщо цього немає, то не буде жодних суттєвих змін на лінії фронту, навіть якщо комусь цього дуже сильно хочеться”, – каже Олексій Гетьман.

Які завдання стоять перед новим головнокомандувачем

Головні завдання, які зараз стоять перед головнокомандувачем Олександром Сирським, озвучив президент Володимир Зеленський.

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“Якщо я не помиляюся, вісім пунктів, на які він мав би звернути увагу. Один із них – припинити стагнацію на лінії фронту, про що ми щойно говорили, якимось чином покращити ситуацію тощо. Але там є й дуже дивні речі. Наприклад, що дуже багато людей у штабах перебуває, і їх можна знімати й перекидати на лінію фронту”, – розповів Олексій Гетьман.

За його словами, цього точно не має робити головнокомандувач.

“Це штатний розклад і він не може його змінювати. Бо це затверджується Міністерством оборони і Кабінетом міністрів, штат будь-якого підрозділу в Збройних силах. Як і в будь-якому підрозділі, де є державна служба. Все, що сплачується з бюджету, затверджується через Кабмін і відповідні міністерства. Не може керівник Збройних сил міняти штатний розклад в якомусь там управлінні. Це буде кримінальний злочин”, – каже військовий експерт.

Коли ми побачимо успіхи на лінії фронту

Олексій Гетьман каже, що ми не зможемо побачити суттєвих успіхів на лінії фронту, допоки нам не почнуть постачати все те озброєння, про яке ми домовлялися з нашими партнерами.

“Поки що наш "Укроборонпром" не здатен самостійно виробляти ту кількість зброї, яка нам необхідна, щоб давати відсіч ворогові. Тому навіть якщо Сирський був би кращим, ніж Юлій Цезар чи Наполеон, без людей і без зброї неможливо перемогти ворога. Це очевидні речі. Мені дуже шкода новопризначеного генерала, тому що я впевнений, що йому дуже швидко почнуть закидати і люди, і влада претензії, мовляв, де ж очікувані перемоги. Він людина військова, розумна і тому чудово розуміє, що без людей і зброї як перемогти? Написати наказ чи сказати гучним голосом “а ну-ка всі перемагати”. Це несерйозно”, – розповів військовий експерт.

За його словами, Олександр Сирський зіткнеться з великими проблемами, тому що в Україні проблеми з мобілізацією та постачанням західної зброї.

“У нього великі проблеми, тому що наша армія не повністю укомплектована, ми це знаємо. Бригади на лінії фронту потрібно доукомплектовувати. У нас великі проблеми з мобілізацією, з постачанням зброї від наших партнерів. Тому Сирському зараз, наскільки б він не був добрим командиром, йому буде дуже важко показати принаймні якісь швидкі результати”, – каже Олексій Гетьман.

Раніше ТСН.ua зібрав реакції наших західних партнерів на звільнення Залужного та призначення Сирського.

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