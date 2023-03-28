"Йшла вулицею, а вони кричали матюки": дівчинка зі Закарпаття розповіла про знущання ґвалтівників

14-річна жертва ґвалтівників зі Закарпатської області розповіла, що її кривдники знущались з неї у селі, обзиваючи нецензурними словами.

Про це вона розповіла у коментарі ТСН.

Дівчинка каже, довго боялась розказати про те, що з нею зробили, бо кривдники її залякали. Ба більше, вже коли справа дійшла до суду, вони вільно гуляли селом і знущалися з неї, розповідає дівчина.

“Вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли і були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли і собі так взяли - вони ходили всюди по вулиці і до магазину ходили. Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками”, - розповідає дівчинка.

Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: що відомо

У Закарпатській області спалахнув скандал після того, як трьох підлітків, підозрюваних у сексуальному насильстві, засудили до умовних термінів.

Такий вирок був зумовлений тим, що підозрювані отримали хороші характеристики від громади та школи, де навчаються. Згодом стало відомо, що мати двох підозрюваних працює у сільраді, що ймовірно допомогло їм отримати позитивну характеристику.

Після розголосу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець взяв під особистий контроль справу щодо зґвалтування 14-річної школярки.

Також прокуратура пообіцяла оскаржити вирок у судді.

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