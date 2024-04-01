Йшли до окупантів із білою ганчіркою на швабрі: як жителі Київщини рятувались від озвірілих росіян

Офіційною датою звільнення Київщини від російських загарбників є 2 квітня. Але ще за тиждень до цього, 2022 року Гостомель, Буча та Ірпінь - указом президента були отримали почесне звання місто-герой. Після успішного визволення околиць української столиці від російських загарбників, туди стали масово повертатися люди та відновлювати свої зруйновані домівки.

Історії людей, які зробили своє місто-героєм, іноді навіть ціною власного життя - про це у сюжеті ТСН.

Як Юрій та Аліна організували евакуацію з Гостомеля

24 лютого 2022 року житель Гостомеля Юрій знімав на мобільний телефон те, як російські вертольоти їдуть бомбити аеродром.

Російські вертольоти над Гостомелем 2022 року

А згодом бої вже були просто на вулицях Гостомеля. Побиту ворожу техніку і розкидані тіла окупантів - люди теж фільмуватимуть на відео. Після такого нечуваного опору - окупанти заборонили місцевим ходити вулицями.

9 березня мав бути евакуаційний коридор, проте до автобусів більшість мешканців Гостомеля окупанти не пропустили.

Ще один коридор був оголошений наступного дня. Але з Гостомеля до Бучі, де чекали автобуси, треба було дістатися самим. Юрій ретельно продумував як подолати цей маршрут, дізнавався, де які окупанти стоять - де лояльніші, а де геть скажені.

В якійсь момент він вирішив діяти - вийшов на роздоріжжя і став кричати, аби люди готуватися виїжджати. І тут постало питання - хто ж буде їхати першим і вестиме переговори з ворогами на блокпостах? До Юрія у машину погодилася сісти Аліна.

Аліна

Вона продавчиня у магазині промтоварів. 2014 року виїхала з окупованої Луганщини, тож вміла говорити російською і вже знала як вести діалог з окупантами.

Колона цивільних авто рушила у бік Бучі, де стояли евакуаційні автобуси. Усі з білими прапорами та білими пов'язками.

Білу ганчірку Аліна почепила просто на швабру. Ось так - швабру вгору, руки теж - вони й пішли до окупантів на першому ж блокпості. Тоді окупанти їх пропустили.

На другому блокпості їм пощастило. Окупанти вмостилися обідати. Рушили далі. І поки їхали - з різних вулиць і провулків до них доєднувалися інші машини. Допоки доїхали до офіційної колони з автобусів, то кінця - їхньої колони з легковиків - не було видно.

Маршрут, яким Юрій з Аліною, вивели людей з окупації - потім переказуватимуть один одному. І цими вуличками люди тікатимуть ще декілька днів.

Житель Гостомеля Юрій

Юрій повернувся до Гостомеля

Після деокупації, Юрій одразу повернувся додому і був серед тих, хто повернув український прапор на будівлю селищної ради. А ще зафіксував, те що залишив після себе непроханий "руський мір". А ще - привіз багато хліба.

Юрій повернувся з родиною додому, попри те, що рідна хата розбомблена.

"Площа у місті дещо відновлена. Там, де були вирви, уже все засипано і, схоже. буде нова бруківка. Ось вона складена збоку. Красуються нові магазини. І вже на робочому місці Аліна. Колись переселенка з Луганщини, а нині мешканка міста-героя Гостомеля, вона більше не розмовляє російською!, - йдеться у сюжеті ТСН.

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Нагадаємо, волонтер розповів про звірства росіян на Київщині.

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