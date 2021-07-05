Йшов до магазину за кормом для кота і загинув на рейках: моторошні подробиці загибелі підлітка на Житомирщині

Йшов до магазину за кормом для кота і загинув на рейках: моторошні подробиці загибелі підлітка на Житомирщині

Машиніст подавав сигнали великої гучності, застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося.

15-річний підліток потрапив під потяг на Житомирщині. Від травм - загинув на місці. Хлопець переходив колії в невстановленому місці. Машиніст швидкісного поїзда Одеса-Київ каже, що одразу почав гальмувати і сигналити пішоходу, але той не реагував.

Про це 5 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Потяг Інтерсіті Київ-Одеса проходить тут щодня о 12 годині. Очевидці кажуть машиніст намагався гальмувати і гучно сигналив, але хлопець не реагував.

Хлопець перетинав колії навпростець і навіть не дивився по сторонах, кажуть працівники залізничної станції. Припускають, 15-річний підліток слухав музику у навушниках і саме через це не почув наближення потяга.

"Машиніст подавав сигнали великої гучності, застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося", - зазначив заступник начальника попільнянського відділення поліції Олександр Шабатин.

За словами заступника начальника станції "Попільня" Богдана Трончука, на місці трагедії знайшли коробочку від безконтактних навушників, самих навушників знайти не вдалося.

Хлопець від отриманих травм загинув миттєво. Його особу встановили завдяки телефону. З'ясувалося, загиблому 15 років, він жив неподалік колій. Його батьків вдома немає. Сусіди кажуть, через колії хлопець йшов у магазин.

"Йшов взяти котові корм та й не дійшов. Не почув, не подивися. Був, видно, зайнятий тією музикою", - говорить сусід загиблого хлопця Валентин Венгер.

Новини України: 15-річний підліток не зреагував на сигнал і загинув під потягом

Тут багато хто переходить колії навпростець, зізнаються місцеві. Тим часом лише за 50 метрів від місця загибелі підлітка - є перехід через колії, а ще трохи далі - міст над ними.

Про небезпеку попереджають і знаки, і плакати на залізничній станції. За перехід колій у невстановленому місці штраф 170 грн. Але наздоганяти порушників – нікому, тож вже за кілька годин після загибелі хлопця люди і далі скорочують дорогу - навпростець по рейках.

Раніше на Тернопільщині вантажний електровоз збив 22-річного хлопця. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той не реагував.

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