Йшов у бій разом зі солдатами: що відомо про загиблого під Вовчанськом командира батальйону ОУН Коханівського

У понеділок, 10 червня, під Вовчанськом Харківської області загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський із позитивним "Буревій". Йому було 53 роки. Він був на війні проти Росії із перших днів вторгнення - 2014 року. Брав участь у найважчих битвах та йшов у бій разом зі своїми солдатами. Загибель чоловіка підтвердила дружина Катерина Коханівська.

Ким був Микола Коханівський і чим він запам'ятався як командир та громадянин України - читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Борець з радянщиною і "русскім міром"

Коханівський сам називав себе українським націоналістом. Він був відомий своєю послідовною антиросійською позицією, ще в часи Януковича декомунізовував радянські символи, за що проти нього були заведені кримінальні справи, які тягнуться і дотепер, боровся проти російських банків в Україні. Був багаторічним координатором Комітету визволення політв'язнів.

"Людина-епоха, без перебільшення. Якби мої 10 років довоєнного двіжу мали обличчя - це було б обличчя Миколи Коханівського. Головний протестувальник Києва в довоєнні роки. Український націоналіст, християнин, борець з радянщиною і "русскім міром", - написала Олена Білозерська.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності

2004 бере участь у Помаранчевій революції, а через декілька років, 2011 року вступив до лав ОУН.

Із першого дня брав участь у Революції Гідності. За інформацією Вікіпедії, у січні 2014 Коханівський встановив намет на Хрещатику та створив Першу Київську сотню ОУН ім. Євгена Коновальця. Був учасником боїв на Грушевського та Інститутській. Під час революції 8 разів був поранений.

Звільняв Маріуполя навесні 2014-го та обороняв Київську область 2022-го

Під керівництвом Коханівського його солдати брали участь у визволенні Маріуполя навесні 2014-го. Його воїни брали участь у штурмі Савур-Могили у серпні 2014, в обороні села Піски та у боях за Донецький аеропорт.

Після повномасштабного вторгнення РФ батальйон Коханівського брав участь в обороні населеного пункту Лютіж у Київській області. Пізніше - у боях на Донеччині, а саме у районі Бахмуту. Останнім часом воював на півночі Харківської області.

За словами Олени Білозірської, під час великої війни Коханівський пішов рядовим піхотинцем у 125-у бригаду після конфліктів з командуванням.

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Фігурант кримінальних проваджень за декомунзіацію та погроми російських банків

Як пише OBOZ.UA, Микола Коханівський був фігурантом п'яти кримінальних проваджень: за пошкодження пам'ятника організатору Голодомору Григорію Петровському у Києві у 2008-му, Леніну на столичній Бесарабці у 2009, конфлікт з помічником міністра-українофоба Дмитра Табачника, що виявив зневагу до української мови (у 2010), погроми "Сбербанку" та "Альфа-банку" у Києві в 2016-му та стрілянину з незареєстрованої пневматичної зброї під час бійки –2017-го року.