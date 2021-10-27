Юні і заможні убивці за кермом: найрезонансніші ДТП, які сколихнули Україну за останні роки

Юні і заможні убивці за кермом: найрезонансніші ДТП, які сколихнули Україну за останні роки

Інколи аваріях гинуть самі порушники, але найчастіше – жертвами стають безневинні люди.

Схожі на харківську, трагедії на дорогах України - не виняток. Аварії, коли юні заможні водії стають винуватцями лиха, регулярно фігурують у зведеннях поліції. А самі справи роками розглядають у судах. І дуже часто закінчуються умовним покаранням, а інколи - тільки позбавленням водійських прав.

Про низку ДТП, які сколихнули Україну в останні роки - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

5 людей загинули на місці. Ще одна жертва згодом померла у лікарні. Так закінчилося ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року. Авто Олени Зайцевої на величезній швидкості влетіло у людей на тротуарі. У водійки, яка є прийомною донькою харківського бізнесмена, виявили наркотичні речовини. Дівчину затримали, а пізніше під слідством опинився іще один фігурант, Геннадій Дронов. Це саме його позашляховик протаранив машину Зайцевої, коли порушив правила. Обох засудили до 10 років тюрми. Нині обоє відбувають свій строк. І в Українській історії це чи не єдиний випадок, коли за таку аварію покарали.

Також у Харкові рік потому 18-річний Тигран Енгибарян виїхав на зустрічну смугу на світлофорі та збив студента.

Винуватець утік із місця ДТП. Але згодом його затримали. Суд у справі був закритим. Парубок визнав провину, утім йому присудили лише 3 роки умовно і випустили прямо у залі. Батьки збитого хлопця відмовилися від усіх претензій, бо отримали 80 тисяч доларів компенсації від батьків хлопця.

Того ж 2018 у столиці, так само на пішохідному переході збив збив дівчинку Кирило Островський. Все це відбувалося на очах у матері. Згодом дитина померла у кареті "швидкої" від отриманих травм. 23-річний парубок намагався утекти, але правоохоронці його затримали. Розгляд справи і досі триває. У жовтні Островського, який перебував у СІЗО, відпустили. Суд не подовжив йому запобіжний захід. Однак після розголосу – знову опинився в ізоляторі.

Новини України: страшні ДТП, які сколихнули країну в останні роки

А от сина донецького бізнесмена Станіслава Толстошеєва визнали неосудним. У січні 2016 року поблизу метро Лівобережна його джип вилетів на пішохідну зону та збив трьох пішоходів. Бабуся, яка торгувала на тротуарі, загинула. Експертизи встановила, що хлопець нібито не контролював себе через напад епілепсії. У парубка вилучили права та заборонили йому водіння. Втім адвокати та постраждалі неодноразово заявляли – не погоджуються із рішенням суду.

Це лише кілька прикладів, які набули найбільшого розголосу. Втім правоохоронці кажуть, що подібні випадки трапляються регулярно. Дуже рідко у таких ситуаціях обходиться без жертв, інколи гинуть самі порушники. Але найчастіше – жертвами стають безневинні люди.

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