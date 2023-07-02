Юний барабанщик, щоб зібрати для свого тренера на прилад нічного бачення, влаштовує концерти до кривавих мозолів

Набарабанити на прилад нічного бачення для свого тренера - така мета в 11-річного кропивничанина Давида Кібукевича. Тричі на тиждень хлопчик дає концерти у середмісті і вже зібрав більшу частину потрібної суми на придбання оснащення для штурмового підрозділу, що нині під Мар’їнкою, йдеться в ТСН.

На імпровізованому концерті Давид першим виконує гімн. Юний барабанщик вивчив понад 60 мелодій, переважно українських, і концерт триває три години. Раніше після кожного виступу хлопчик лікував криваві мозолі на руках, а тепер грає у велосипедних рукавичках.

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“Ми раніше бачили в Інстаграмі як він виступає, а тепер побачили на власні очі. Дуже гарно. Дякуємо, молодець. Ну збирає ж для України для перемоги”, - кажу глядачка концерту Альона.

Біля барабанної установки дві скриньки, де глядачі та перехожі залишають тут свій внесок у перемогу. Давид збирає на прилад нічного бачення для свого тренера з таеквандо, який в нині штурмовому підрозділі під Мар’їнкою. “Я навіть пам'ятаю дату, коли я захотів йому допомагати. Це було 9 січня. Нам другий тренер сказав, що його забрали в армію”, - пригадує хлопчик.

Давид Кібукевич збирає кошти для тренера, який зараз на передовій

Давид захопився музикою з двох років, спочатку барабанив паличками для суші по каструлям. Батьки тоді купили йому барабанну установку, й тепер усіляко допомагають зібрати гроші для війська. “Він вирішив, ми його тільки підтримали і скажемо, що вся наша рідня його підтримала. Чому б ні? Він в нас молодець, ми пишаємось тим, що він робить”, - каже батько хлопчика.

Спорт Давид любить не менше, ніж свої барабани. Шість років його тренував Віктор Тихоненко - аж поки не пішов захищати Україну. Аби подякувати вихованцеві просто з передової тренер виходить на зв'язок із ТСН. “Він запитав з батьками, що найбільш необхідне для нас. Як завжди для військових найбільш необхідні - це тепловізори, дрони, прилади нічного бачення. Це в принципі вам будь-який військовий скаже. Тому ми вибрали цей прилад нічного бачення для нічних штурмів. Це мій учень і я, як його тренер, дуже сильно ним пишаюся”, - каже чоловік.

80 тисяч гривень із 120 потрібних юний барабанщик вже зібрав. Збір планує закрити до кінця липня, тож тепер виступатиме частіше.

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