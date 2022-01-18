Юридична колізія: чому держава може позбавити ветерана АТО подарованого мільйона гривень на купівлю житла

Історія з Ігорем Галушкою і проблемним забудовником не єдина.

26-річний ветеран АТО Ігор Галушка отримав понад мільйон гривень на купівлю житла. Помешкання купив, а от права власності в нього немає, адже в забудовника наразі - три судових процеси. Без права власності соцзахист може забрати у ветерана гроші.

Як повідомлялося 17 січня в сюжеті ТСН.19:30, коли чоловік у 19 році отримав кошти від держави на купівлю житла, пів року сам шукав квартиру. Забудовники ж, коли чули про державну програму, відмовлялися укладати договір. Тоді - каже - пішов у соцзахист і там порадили кількох забудовників.

До одного з них він і звернувся ще й отримав хорошу знижку. Юристи соцзахисту договір погодили. Здати будинок мали наприкінці 2019-го. Але цього не відбулося.

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Люди, які купили тут квартири роблять ремонти і вже навіть живуть, не маючи на руках документів. В Ігоря ситуація гірша - він мав за два роки після укладення договору принести в соцзахист свідоцтво про власність, інакше має повернути кошти державі. Забудовник телефоном пояснює - будинок готовий, підведені всі комунікації, але не зданий, бо триває суд.

"Ми в судовому порядку відновлюємо дії містобудівних умов, які колись скасувала обласна "Держархбудінспекція", на підставі яких потім анулювали дозвіл на початок будівництва", - зазначив директор фінансової компанії-реалізатора квартир Олег Труш.

У забудовника зараз аж три судових процеси - з обласною інспекцією архітектури, користувачем землі та райпрокуратурою - каже головна юристка міської ради, вона певна, що їхніх соцзахист не міг порадити ветерану купувати там житло. І зараз роблять усе, аби йому не довелося повертати гроші.

"Ще з кінця лютого або з початку березня 2021 року ми зобов’язані були звернутись до суду про стягнення коштів, але ми цього не зробили. В нас є час до завершення строку позовної давності, це є 2024 рік. Я сподіваюся, що до того часу ситуація врегулюється", - запевнила директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

Купувати квартиру на етапі фундаменту чи стін - дешевше, але ризиковано - кажуть правники. І краще заручитися допомогою адвоката.

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"Фахівець перевірить у відповідних реєстрах, судових реєстрах, в реєстрах державного майна, чи нема якихось застав, проблем з тим майном, яке ви купуєте", - радить адвокатка Лілія Баюш.

Історія з Ігорем Галушкою і проблемним забудовником не єдина. Тож з минулого року ветерани, які отримують від держави гроші на квартири, можуть придбати їх лише в будинках, які здані в експлуатацію. Інвестування на етапі будівництва вже не передбачається.

Нагадаємо:

Торік держава дала гроші на житло 650 ветеранам з інвалідністю та родинам загиблих воїнів. А у новорічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вже 2022 року власне житло матимуть всі ветерани війни на Донбасі, а одразу за ними - всі військові.

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