Юридичний казус: адвокат стверджує, що закону по заборони виїзду за кордон чоловікам немає

Адвокат Кравець стверджує, що немає жодних законів в Україні, які би забороняли виїжджати чоловікам під час дії воєнного стану.

В Україні виник юридичний казус, коли у законі заборона виїзду чоловіків за кордон фактично не зафіксована, проте на практиці ситуація протилежна.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"На сьогоднішній день фактично за законом (я говорив про це неодноразово) заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається виключно в такому ручному режимі. Тим більше з цього приводу в нас є відповідно вже і судова практика. Суд встановив, що заборони, яка повинна бути передбачена законом, немає. Немає жодних законів в Україні, які би забороняли виїжджати чоловікам під час дії воєнного стану.

Є закон, який регулює це питання, про порядок виїзду і в'їзду в Україну. Є в ньому стаття 6-а, яка чітко зазначає, в яких випадках (при цьому це не прив'язано до безпосередньо воєнного стану, до статі людини, військовозабовязаний чи не військовозабовязаний) вона може чи не може виїхати за кордон", – каже юрист.

За його словами, наразі Прикордонна служба випускає за кордон виключно осіб, які передбачені в постанові Кабінету міністрів. Кравець нагадав, що ця постанова 1995-го року, в яку постійно від початку військової агресії РФ вносяться зміни.

Хто має право на виїзд

Постанова передбачає, хто має право виїхати за кордон.

"В першу чергу це особи, які мають дружину-інваліда 3-ї групи, мають батьків дружини чи власних батьків 2-ї чи 1-ї групи. Є супроводжуючими особами, на яких покладений обов'язок опіки. Є особами, які доглядають, саме постійний догляд за особами. Багатодітні батьки, тобто 3 чи більше дитини в них є... Ну і звичайно в разі наявності відповідних службових відряджень – це більше стосується депутатів, військовослужбовців і інших категорій місцевого самоврядування", – каже адвокат.

Проблема виїзду за кордон моряків

"Що стосується моряків – це досить така болюча тема для всіх. Насправді у моряків є відповідні документи, однак за якимось незрозумілими підставами їх за кордон не випускають", – каже Кравець.

На його думку, система надання дозволів на виїзд за кордон чоловікам працює у ручному режимі.

"Тобто навіть наявність всіх документів вам не дає права виїхати за кордон... І жодних гарантій виїзду за кордон вам ніхто не дасть", – підсумував адвокат.

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❗ Гучне рішення Зеленського про ВЛК! Як покарають чоловіків, що виїхали з України під час війни?

Раніше повідомлялося, що прикордонники отримають доступ до реєстру призовників, і тепер ухилянти не зможуть втекти з України за підробленими документами.

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