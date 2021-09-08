Юрко з благодійного проєкту "Здійсни мрію" після тяжкої реабілітації нарешті побачив море

Юрко з благодійного проєкту "Здійсни мрію" після тяжкої реабілітації нарешті побачив море

За десять днів у Туреччині випробували і туристичні маршрути, і дитячі дискотеки, і атракціони в аквапарку. А сімейний альбом поповнився морськими фотоспогадами.

Історію Юрка з нашого благодійного проекту "Здійсни мрію" ми розповідали майже чотири роки тому. Хлопчик мріяв зустрітися з Наталею Мосейчук. Тоді після чергового обстеження в Охматдиті вони нарешті побачилися. У хлопчика була ще одна мрія – побачити море. Однак її довелося чекати набагато довше. Спочатку усією країною шукали гроші на пересадку нирки. Хлопчик витримав усі випробування долі.

Як здійснювалась мрія довжиною в роки і про що хлопчик мріє зараз – 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із Юрчиком ми познайомилися майже 4 роки тому в Карпатах. Тоді його гру у футбол, як і всі інші забави, переривали ліки та уколи.

У Юрка та його молодшого братика Сашка рідкісна генетична недуга – цистиноз, через неї нирки відмовляють, а організм отруюється. Окрім великої мрії на одужання в хлопчика була ще одна - він дуже хотів побачити Наталю Мосейчук та сфотографуватися, бо щовечора дивиться ТСН.

І вона стала реальністю.

Тоді разом із Наталею Юрко взяв участь у благодійному фотопроєкті - вчився кататися на валізі та читав, а їхні спільні світлини потрапили на виставку. Там же – він отримав сертифікат на ще одну, третю велику мрію – побачити море.

Однак здійснити її одразу він не зміг - хлопчику знадобилася нова нирка. Щоби зібрати 60 тисяч євро для трансплантації ТСН оголосила збір коштів.

Усю суму разом із глядачами вдалося зібрати на Різдво 2018-го. Але на нирку хлопчику довелося чекати. Рятівний орган пощастило знайти аж лише за 2 роки в Білорусі.

Після тяжкої реабілітації – нарешті можна здійснити мрію завдовжки в роки.

Кілька годин перельоту, дорога з аеропорту і ось воно – перше для всієї родини море в житті.

За десять днів у Туреччині випробували і туристичні маршрути і дитячі дискотеки, і атракціони в аквапарку. А сімейний альбом поповнився морськими фотоспогадами.

Графік був розписаний похвилинно. Але найбільше враження для Юрка - море.

Родина Синиць повертається до столичного аеропорту, кажуть, назбирали вражень надовго.

Юрко допомагає везти татові валізу та їде дивитись, як влаштоване телебачення. Що побачить Наталю і сьогодні, поки що не знає, але на запитання, кого б хотів зустріти найбільше – відповідь незмінна: Наталю Мосейчук.

Кілька поверхів офісу - і ось обійми такі самі як і чотири роки тому.

Так вони обіймаються часто, адже бачаться раз у кілька місяців, бо з Наталею стали друзями. Бачились і перед поїздкою, вона обирала для нього з братом іграшки на море.

"Коли дитина врятована, це дуже класно, тому що пережили усе. Було трошки і відчаю, і страху. Але всі зробили те, що мали і могли. І все вийшло", - зізнається ведуча.

У студії Юрко одразу береться за мікрофон і розмірковує, чи не стати йому кореспондентом. Але є професія, яка любов Юрчика до телебачення переважила. Хлопчина мріє стати лікарем-хірургом.

А поки він буде повертатися до шкільної програми, доки триває реабілітація і COVID-19 - вчиться вдома.

Новини України: Юрко з благодійного проєкту "Здійсни мрію" нарешті побачив море

Зараз разом із братиком Юрко почувається добре, однак пожиттєво вони мають приймати краплі та пігулки, які допоможуть ниркам працювати. Ліки дорогі та досі не сертифіковані в Україні - їх допомагають діставати волонтери.

Щомісяця з карпатського села родина має їздити до столиці на обстеження, але тепер, кажуть – це стало набагато легше.

"Важливо мріяти. Важливо знати і вірити, що ці мрії здійсняться. Дякую усім людям, які підтримали і допомогли", - говорить мама хлопчиків.

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