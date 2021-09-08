Юрко з благодійного проєкту "Здійсни мрію" після тяжкої реабілітації нарешті побачив море

За десять днів у Туреччині випробували і туристичні маршрути, і дитячі дискотеки, і атракціони в аквапарку. А сімейний альбом поповнився морськими фотоспогадами.
Історію Юрка з нашого благодійного проекту "Здійсни мрію" ми розповідали майже чотири роки тому. Хлопчик мріяв зустрітися з Наталею Мосейчук. Тоді після чергового обстеження в Охматдиті вони нарешті побачилися. У хлопчика була ще одна мрія – побачити море. Однак її довелося чекати набагато довше. Спочатку усією країною шукали гроші на пересадку нирки. Хлопчик витримав усі випробування долі.
Як здійснювалась мрія довжиною в роки і про що хлопчик мріє зараз – 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Із Юрчиком ми познайомилися майже 4 роки тому в Карпатах. Тоді його гру у футбол, як і всі інші забави, переривали ліки та уколи.
У Юрка та його молодшого братика Сашка рідкісна генетична недуга – цистиноз, через неї нирки відмовляють, а організм отруюється. Окрім великої мрії на одужання в хлопчика була ще одна - він дуже хотів побачити Наталю Мосейчук та сфотографуватися, бо щовечора дивиться ТСН.
І вона стала реальністю.
Тоді разом із Наталею Юрко взяв участь у благодійному фотопроєкті - вчився кататися на валізі та читав, а їхні спільні світлини потрапили на виставку. Там же – він отримав сертифікат на ще одну, третю велику мрію – побачити море.
Однак здійснити її одразу він не зміг - хлопчику знадобилася нова нирка. Щоби зібрати 60 тисяч євро для трансплантації ТСН оголосила збір коштів.
Усю суму разом із глядачами вдалося зібрати на Різдво 2018-го. Але на нирку хлопчику довелося чекати. Рятівний орган пощастило знайти аж лише за 2 роки в Білорусі.
Після тяжкої реабілітації – нарешті можна здійснити мрію завдовжки в роки.
Кілька годин перельоту, дорога з аеропорту і ось воно – перше для всієї родини море в житті.
За десять днів у Туреччині випробували і туристичні маршрути і дитячі дискотеки, і атракціони в аквапарку. А сімейний альбом поповнився морськими фотоспогадами.
Графік був розписаний похвилинно. Але найбільше враження для Юрка - море.
Родина Синиць повертається до столичного аеропорту, кажуть, назбирали вражень надовго.
Юрко допомагає везти татові валізу та їде дивитись, як влаштоване телебачення. Що побачить Наталю і сьогодні, поки що не знає, але на запитання, кого б хотів зустріти найбільше – відповідь незмінна: Наталю Мосейчук.
Кілька поверхів офісу - і ось обійми такі самі як і чотири роки тому.
Так вони обіймаються часто, адже бачаться раз у кілька місяців, бо з Наталею стали друзями. Бачились і перед поїздкою, вона обирала для нього з братом іграшки на море.
"Коли дитина врятована, це дуже класно, тому що пережили усе. Було трошки і відчаю, і страху. Але всі зробили те, що мали і могли. І все вийшло", - зізнається ведуча.
У студії Юрко одразу береться за мікрофон і розмірковує, чи не стати йому кореспондентом. Але є професія, яка любов Юрчика до телебачення переважила. Хлопчина мріє стати лікарем-хірургом.
А поки він буде повертатися до шкільної програми, доки триває реабілітація і COVID-19 - вчиться вдома.
Зараз разом із братиком Юрко почувається добре, однак пожиттєво вони мають приймати краплі та пігулки, які допоможуть ниркам працювати. Ліки дорогі та досі не сертифіковані в Україні - їх допомагають діставати волонтери.
Щомісяця з карпатського села родина має їздити до столиці на обстеження, але тепер, кажуть – це стало набагато легше.
"Важливо мріяти. Важливо знати і вірити, що ці мрії здійсняться. Дякую усім людям, які підтримали і допомогли", - говорить мама хлопчиків.
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