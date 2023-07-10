Ющенко назвав подію, через яку Путін почувався переможцем і обзивав Україну "недодержавою"

Експрезидент України Віктор Ющенко пригадав, що після того, як на саміті НАТО у Бухаресті Україні не надали ПДЧ, то Путін надзвичайно з цього радів та обзивав Україну "недодержавою". Він вважає, що саме ця слабкість Заходу дозволила російському диктатору напасти на Грузію.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Ющенко пригадав, що 2008 року після саміту НАТО, коли Україна не отримала ПДЧ, диктатор Путін почувався переможцем. Саме через помилку НАТО Росія наважилась напасти на Грузію.

"Путін виступав, як переможець, бо він виграв - Україні ПДЧ не дали. От одна з частин виступу: правильно ви зробили мудрі рішення прийняли в першій половині дня. А потім почав: "Україна - ето случайное государство: ми на востоке далі зємлі, полякі на западе далі землі - вот ето Украина - образование которое недогосударство". Як прочитав це Путін - а прочитав він так: що через 2 місяці можна війська вводити у Грузію", - пригадав Віктор Ющенко.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров пригадав події 2008 року у Бухаресті, коли в України була реальна можливість отримати ПДЧ і розповів, які сподівання мала тоді Україна та чому Франція та Німеччина були проти приєднання України до військового блоку.

Читайте також: