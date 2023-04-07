Ющенко поділився переживаннями щодо дітей та дружини: "Бачу, як на моїх очах помирає моя сім'я"

Третій президент України Віктор Ющенко розповів про свою родину та переживання щодо того, що на сьогодні усі вимушені жити окремо.

Про це політик розповів в ексклюзивному інтерв’ю Єгору Гордєєву.

"Якщо я скажу, що в нашій сім’ї каса у дружини, скажуть – підкаблучник. Але трошки є і в мене. Ну, які нарахування приходять, вона не знає, скільки кіловат за світло – це все мій клопіт. У дружини повна фінансова автономія. Але по дітях останнє слово – за Катериною", – поділився Ющенко.

Він розповів, що 19-річний син Тарас отримав пропозиції на навчання від 10 найкращих університетів світу. За рейтингом атестатів хлопець потрапив до 1% найрозумніших дітей на планеті.

"Якось я купив синові двигун внутрішнього згоряння, частину якого було зроблено із прозорого матеріалу. Я так думаю, у нього політехніка стала першим інтересом завдяки тому, що я купив йому таку модель. Закінчив він школу. Є в міжнародній школі протокол, за яким діти, котрі йдуть у вищу школу, здають свої атестати в один проєкт, який їх оцінює. І моя дитина потрапляє в 1% найрозумніших дітей у світі за цією системою. 10 перших університетів світу відправили йому пропозицію для навчання. Я сказав синові, що нам треба ракети та літаки і обов’язково нам треба повернути "Мрію", – розповів третій президент.

Ющенко назвав "драмою" те, що зараз його сім’я змушена перебувати в різних місцях.

"Жінка з доньками у Києві, бо в нас немає Інтернету, немає світла (це було під час блекаутів – ред.). Хтось навчається в університеті. Я сказав своїм дівчатам: я бачу, як на моїх очах помирає моя сім'я. Вони одразу стрепенулися. Я розумію, що всіх повернути додому я вже не зможу, з кожним роком у кожного своя стежка. Я так само вчинив зі своїми батьками. Моє покоління – теж. Я ніколи не думав, що таке станеться і зі мною", – поділився переживаннями політик.

Нагадаємо, Ющенко також поділився спогадами про свою першу поїздку на Донбас після того, як був обраний на посаду президента. "Це той край, який мене не підтримував", – сказав політик.

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