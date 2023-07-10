Ющенко пропонував Путіну перепросити Україну за злочини Росії: реакція диктатора шокувала

Експрезидент України Віктор Ющенко розповів, що після того, як його обрали на пост українського лідера, він здійснив візит до Москви. Там він зустрівся з Путіним та запропонував диктатору переглянути російсько-українські стосунки, проте очільник Кремля навідріз відмовився.

Про це експрезидент сказав в інтерв'ю ТСН.

Віктор Ющенко зазначив, що Путін був невдоволений тим, що 2004 року українці обрали не Януковича, а демократичного президента.

"Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин Ющенко-Путін. Буквально я йому передаю А4, а я з А4 і олівцем постійно ходжу на ділові зустрічі, і кажу Володимире Володимировичу, напишіть 10 пунктів, що б хотіла російська політика реалізувати - тактично, стратегічно у наших відносинах. З іншої сторони - я теж десять пунктів напишу. І я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили питання історичного порозуміння. Можна сказати точніше - історичного вибачення. Якщо ми хочемо розвивати нові відносини, не давши відповідь на злочини, які були перед цим - неможливо", - сказав експрезидент.

Він зауважив, що був шокований відповіддю Путіна, який відмовився перепрошувати.

"Після невеликої паузи - до речі, я можу сказати, що слово ні мені здається я від Путіна не чув ніколи у всіх наших переговорах. Або пауза, або довга пауза. Він дає відповідь: Вікторе Андрійовичу, "ви прєдлагаєтє штоби я просил прощения у украинского народа за царское правительство?" Для мене це шок був, для мене "правительство" не ділиться на "царское не царское, имперское, белое, красное, докрасное, добелое" - це все умовності. У мене було таке відчуття, що це - як жовта карточка в футболі. Це не червона, яка рве відносини, але разом з тим будьте уважні", - наголосив Ющенко.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що у країни-терористки та України "немає шансів вибудувати добросусідські стосунки" через вибори 2004 року, коли переміг проукраїнський президент Віктор Ющенко. Коментуючи це, диктатор навіть вилаявся.

Читайте також: