Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ющенко пропонував Путіну перепросити Україну за злочини Росії: реакція диктатора шокувала

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4743
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ющенко пропонував Путіну перепросити Україну за злочини Росії: реакція диктатора шокувала

Експрезидент України Віктор Ющенко. Скриншот з відео

Путін відмовився перепрошувати за злочини Росії українців.

Експрезидент України Віктор Ющенко розповів, що після того, як його обрали на пост українського лідера, він здійснив візит до Москви. Там він зустрівся з Путіним та запропонував диктатору переглянути російсько-українські стосунки, проте очільник Кремля навідріз відмовився. 

Про це експрезидент сказав в інтерв'ю ТСН. 

Віктор Ющенко зазначив, що Путін був невдоволений тим, що 2004 року українці обрали не Януковича, а демократичного президента. 

"Я хотів на нашій першій розмові поставити питання не в контексті наших відносин Ющенко-Путін. Буквально я йому передаю А4, а я з А4 і олівцем постійно ходжу на ділові зустрічі, і кажу Володимире Володимировичу, напишіть 10 пунктів, що б хотіла російська політика реалізувати - тактично, стратегічно у наших відносинах. З іншої сторони - я теж десять пунктів напишу. І я дуже хотів би, щоб у порядок дня ми поставили питання історичного порозуміння. Можна сказати точніше - історичного вибачення. Якщо ми хочемо розвивати нові відносини, не давши відповідь на злочини, які були перед цим - неможливо", - сказав експрезидент. 

Він зауважив, що був шокований відповіддю Путіна, який відмовився перепрошувати. 

"Після невеликої паузи - до речі, я можу сказати, що слово ні мені здається я від Путіна не чув ніколи у всіх наших переговорах. Або пауза, або довга пауза. Він дає відповідь: Вікторе Андрійовичу, "ви прєдлагаєтє штоби я просил прощения у украинского народа за царское правительство?" Для мене це шок був, для мене "правительство" не ділиться на "царское не царское, имперское, белое, красное, докрасное, добелое" - це все умовності. У мене було таке відчуття, що це - як жовта карточка в футболі. Це не червона, яка рве відносини, але разом з тим будьте уважні", - наголосив Ющенко. 

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що у країни-терористки та України "немає шансів вибудувати добросусідські стосунки" через вибори 2004 року, коли переміг проукраїнський президент Віктор Ющенко. Коментуючи це, диктатор навіть вилаявся.

Читайте також:

Історичні зв'язки між США та Україною – Уроки історії

Історичні зв'язки між США та Україною – Уроки історії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4743
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація