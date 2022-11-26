Юшка з варених ременів та борщ з лободи: на Одещині відтворили їжу часів Голодомору

Суп з варених ременів, борщ з лободи та каша з цвіту акації - на Одещині за архівними записами зробили їжу часів Голодомору.

Загалом сім найпоширеніших страв, з того, що можна було знайти на полях та в лісах. Від геноциду на Одещині найбільше постраждали північні райони, тож свідчення та рецептуру привезли звідти кухарі одеського профучилища. Саме вони започаткували проєкт «Незламні Голодомором».

Про це інформує ТСН.

На столі, де зазвичай вчать готувати сучасні страви, - незвичні інгредієнти. Тут і сіно з лободою, і макуха з перетертим зерном, і підгнила картопля. Старший майстер пані Людмила привезла ці продукти зі свого села, де 90-років тому панував голод. З них відтворять страви, які рятували людей від смерті.

Подрібнений шкіряний ремінь тоді багатьом замінював м'ясо. Його варили по дві-три години, аби у води з’явився хоча б якийсь присмак. Якщо в бульйон з ременя додавали лободу, виходив борщ.

Коржики замінювали хліб, бо через конфісковане зерно борошна не було. Робили ще матержаники – їх випікали з картопляних лушпайок перемішаних з висівками. Коли цвіла акація - збирали квіточки, з яких потім готували кашу

Усі страви - без солі, яка була дефіцитом. Жінкам доводилися пішки йти по 4-5 днів до Одеси, аби виміняти її.

Рецепти цих страв відновили копіткою працею в архіві. Там шукали спогади тих, хто пережив Голодомор.

На приготування усіх цих страв пані Людмила з помічницею витратили кілька годин. Хочуть, аби люди зрозуміли, як важко було тоді українцям.

Усі сім страв зносять до кімнати, де студенти створили невеличкий меморіал з мапою сіл Одещини, де селян косив голод. І лишають поруч з деревом, де замість листя, спогади тих, хто пережив геноцид.

Нагадаємо, що депутати федеральних зборів Німеччини готові визнати Голодомор 1932–1933 років геноцидом української нації. Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зернові регіони. З сьогоднішньої точки зору історико-політична класифікація як геноцид очевидна.

Додамо, що раніше парламенти Ірландії та Молдови визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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