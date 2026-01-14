Військовий експерт розповів, чому Путін прагне зробити атаки на Київ цілодобовими

У середу, 14 січня, Росія двічі атакувала Київ дронами у світлий час доби, коли на вулицях було багато людей, які були змушені терміново йти до укриттів. Експерти припускають, що ця атака мала розвідувальний характер і може бути передвісником ракетного удару вже найближчим часом.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко називає цю атаку «нарощуванням зусиль», хоча не виключає, що серед дронів були розвідники.

Мета Кремля — моральний тиск і блекаут для Києва

За словами експерта, головне завдання ворога залишається незмінним — дестабілізація тилу та тиск на керівництво країни.

«Росіяни намагаються реалізувати свій план, а це введення Києва до стану повного блекауту. Забрати у людей світло, воду, тепло, зруйнувати їх морально-психологічний стан до того рівня, щоб вони тиснули на наше військово-політичне керівництво, а воно погоджувалося на всі ультиматуми Путіна», — зазначає Ігор Романенко.

Дефіцит засобів ППО та зміна пропорцій у зброї

Ігор Романенко зауважує, що подібні атаки відбуваються вдень через особливості нашої протиповітряної оборони. Ворог знає про обмежену кількість комплексів, здатних збивати балістику.

«Росіяни знають, що комплексів Patriot з протиракетними можливостями у нас обмаль і дальність їх не дуже висока, тому за останній час Кремль збільшує долю балістичних ракет, які зазвичай долітають до цілі. Росіяни зменшили кількість „Шахедів“ під час масованих ударів. Раніше вони застосовували по 500–600 одиниць, а зараз 200–300. Щодо ракет, то їх застосовують до 50. Але серед цих ракет росіяни збільшили саме долю балістики. І це зроблено з урахуванням саме того, що у нас обмежена кількість засобів для її збиття», — пояснює Ігор Романенко.

Експерт додає, що саме тому генерал Сирський нещодавно зустрічався з американським генералом у Європі. Україні потрібні додаткові батареї Patriot, а найбільшою є потреба в ракетах до цих комплексів.

«Нам потрібні ракети, щоб відбивати російські повітряні атаки. Росіяни провели модернізацію своїх крилатих і балістичних ракет. Ворог модернізував „Іскандери“, „Калібри“ та „Кинджали“, і ефективність їх застосування стала більшою», — зазначає експерт.

Тактика на виснаження: цілодобові атаки

Дронові атаки Києва у світлий час доби свідчать про намір ворога максимально виснажити бійців з обслуговування ППО та повністю паралізувати життя міста.

«Ворог намагається виснажити бійців, які обслуговують комплекси з протиповітряної та протиракетної оборони. Раніше атаки розпочиналися опівночі і нарощувались до ранку. Зараз вони змінили тактику та атакували Київ вдень. Так, вони явно зменшили кількість засобів, які беруть участь у повітряному ударі, але зосереджуються на якомусь певному регіоні. Зараз для них у пріоритеті Київ, який завжди був для Путіна ціллю номер один. Тому Києву дістається найбільше, а також противник концентрується на інших регіонах. Путін прагне досягти практично безперервних і цілодобових атак по Україні в надії остаточно виснажити нашу ППО», — пояснює Ігор Романенко.

Економічна блокада та умови для переговорів

На думку експерта, наступний повітряний удар по Києву відбудеться вже найближчим часом. Ймовірними цілями будуть енергетичні об’єкти, хоча противник під час масованих атак не оминає й військові об’єкти, використовуючи для цього розвідку та агентуру. Саме про це свідчить удар «Орешніком» на Львівщині.

«Всі зусилля Кремля зараз зосереджені на зануренні Києва в повний блекаут з усіма його негативними наслідками для мешканців. Російський диктатор чітко визначив пріоритети. А вже удари завдаються з урахуванням різних факторів, як-то сильних морозів, які тримаються у Києві, важких умов, в яких перебувають мешканці. Також ворог фактично паралізує економічну діяльність столиці. Якщо тривоги будуть цілодобовими, як того прагне Путін, то економіка міста не зможе працювати ефективно, а соціальна напруженість лише зростатиме. Саме цього прагне досягнути Путін», — каже військовий експерт.

Романенко додає, що ціль росіян — дестабілізація: зачинені магазини, аптеки та знесилені люди. Лише за таких умов диктатор планує виходити з пропозиціями про переговори на своїх умовах.

«Лише коли Путін побачить, що ситуація дестабілізована на сто відсотків, він вийде з ініціативою про бажання брати участь у переговорному процесі, але на умовах, які вигідні винятково Росії», — каже експерт.

Нові маршрути через Чернігівщину та «народна ППО»

Експерт погоджується, що для атак на Київ противник шукає різні варіанти та використовує найкоротші й нові маршрути, наприклад, через Чернігівську область. Все робиться, щоб не потрапити під вплив дії нашої ППО.

Для досягнення свої цілей росіяни постійно шукають способи обійти наш захист, використовуючи низькі висоти та складний рельєф.

«Ворог справді розробляє нові маршрути, щоб пройти непоміченим нашу ППО, а також вдосконалює засоби нападу. Вони запускають ракети та дрони дуже низько. Цілі буквально стеляться над землею, огинаючи рельєф місцевості, проходять над річками та водоймами. Саме тому їх дуже важко вчасно виявляти й супроводжувати — не встиг виявити, а ціль уже знову втрачена. Тому нам потрібно формувати ще більше груп протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальної оборони. Мають допомагати й самі українці — помітив дрон, зафіксував і надіслав на „єППО“», — каже Ігор Романенко.

Експерт наголошує, що оскільки держава не впорюється з формуванням потужної системи захисту централізовано, українцям треба об’єднуватися. На підставі постанови КМУ від червня 2025 року він закликає формувати локальні групи оборони.

«Такі групи досить ефективно діють у містах і населених пунктах поблизу лінії зіткнення, наприклад, у Харкові. Іншим варто вивчати їхній досвід захисту та запроваджувати у себе. Вони використовують для захисту будинків і доріг антидронові сітки, засоби РЕБ, помпові рушниці для збиття дронів. Напрацьований цілий комплекс протидій, якими можуть користуватися і в інших регіонах для власного захисту», — підсумовує Ігор Романенко.

