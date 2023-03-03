З 43 країн приїхали лише поляки: сотня поліціянтів в цілковитій секретності виконували місію на деокупованій Київщині

Розповідають, що базувалися на цивільному об’єкті, тож місію тримали в суворій таємниці, щоб не наражати на небезпеку себе та людей, які поруч.

П’ять місяців польські поліцейські розміновували деокуповані території на Київщині. За час гуманітарної місії розчистили майже 350 тисяч квадратних метрів територій та понад 17 кілометрів доріг. Про місію стало відомо лише після повернення контингенту до Польщі, йдеться в ТСН.

Їхні обличчя не показують по телевізору, а про їхню роботу відкрито можуть говорити лише кілька командирів. Восени минулого року майже сотня польських с контерорестичної служби приїхали до України, щоб допомогти своїм колегам розміновувати деокуповані території і усі вони добровольці. “Я думаю кожен задумувався над ризиками. Коли ми виїжджали на завдання, то напевно найчастіше звучало питання, чи всі повернемося. Так припало, що ми працювали в час, коли росіяни посилили свої атаки після інциденту на кримському мосту. І ні ми, ні українці не знали, що вигадає Росія і як розвиватимуться події далі”, - каже командир поляків Кшиштоф Функєндорф.

“У Польщі не літають бомби, немає протиповітряних тривог. Але наші поліціанти захотіли поїхати до Україні, щоб допомогти. Бо це і наша війна, кожна війна є війною всіх цивілізованих людей. Тобто якщо хтось має усвідомлення життя в цивілізованому світі, то він не буде миритися з тим, що убивають дітей, що забирають безпідставно чиїсь землі, що знищують чиїсь будинки”, - переконаний командир бойового забезпечення Войцех Жмія.

Польські сапери поїхали в місця, густо всіяні мінами та снарядами. Кажуть, працювали там, де до них після деокупації ще ніхто не був. “Ми несли службу на Київщині. Працювали на летовищі Чайка, розчищали дороги і ліси, зокрема ті місця, де базувалися росіяни, розміновували території там, де були їхні склади зброї. Коли працювати у Северинівці кілька разів до нас приходили місцеві і казали, що в них на подвір’ї лежить ракета і вони не знають, що з нею тобто, тож ми їхали на це місце і прибирали небезпечний предмет”, - пригадує Криштоф.

“Найскладніше було в місцях, де лежали протитанкові міни. Була це лінія оборони на рівні Дніпра, в околицях Мощун. Там була дорога всіяна протитанковими мінами, підхід до них, їхня локалізація була складна, зокрема через розташування поруч критичної інфраструктури - електростанції. Будь-яка детонація могла пошкодити всі лінії і спричинити відімкнення струму, який був так необхідний. Ми теж, як і цілий Київ, боролися з браком електроенергії і своїми діями не хотіли додатково спричинити нові відімкнення”, - додає Войцех.

Працювали разом з українськими піротехніками, разом виявили та знищили близько двох тисяч одиниць небезпечних і вибухових матеріалів - міни, гранати, артилерійські снаряди, та майже 700 кг бойових уламків.

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Розповідають, що базувалися на цивільному об’єкті, тож місію тримали в суворій таємниці, щоб не наражати на небезпеку себе та людей, які поруч. “Місце дислокації такого великого стоособовоно контингенту - 40 транспортних засобів, 3 склали з спеціальним обладнанням, яке найкраще у світі - роботи, детектори, спеціальні комбінезони - все це могло привернути увагу російської розвідки і спровокувати бомбардування нашої бази”, - кажуть поліцейські.

Їх об’єднало бажання допомогти українцям і вони не побоялися війни. Польща - єдина з членів поліцейської оперативної групи “Атлас”, яка об’єднує спеціальні конттерористичі підрозділи Європейського союзу, відгукнулись на заклик України допомогти у розмінування територій і відправила своїх людей у гуманітарну місію.

“З того що знаю, 43 держави запропонували допомогу Україні, але поїхали тільки поляки. Такий факт. Хочу зазначити, що польські поліцейські є в багатьох контингентах, в Косово, в інших країнах світу, але це об’єднані контингенти, під егідою ЄС та інших організацій. А ця місія для допомоги Україні за майже столітню історію польської поліції - перша самостійна операція, створена виключно поліцією”, - каже Криштоф.

Після повернення польські сапери отримали з рук свого президента найвищі державні нагороди за доблесть. Анджей Дуда подякував добровольцям які ризикуючи своїм життям захистити цивільних українців від смертельної небезпеки.

Це було 5 місяців роботи у постійному стресі, 5 місяців ракетних загроз та ночівель у бомбосховища, кажуть польські сапери і піротехніки. Водночас це було 5 місяців вдячності від простих українців за всю ту підтримку та допомогу, яку Польща надає Україні під час війни.

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