З 600 жителів залишилось десяток: як живуть люди у знищених селах Миколаївщини і що вони кажуть

Через війну Росії проти України жителі сіл Любомирівка та Кобзарці Миколаївської області 9 місяців прожили без світла, газу та води через постійні обстріли з боку окупованої раніше Снігурівки. Лише після того, як там стало тихо до цих селищ повертаються люди, щоб відбудовувати своє житло.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

З 600 жителів села Любомирівка залишились лише десять людей

Селище Любомирівка розташоване біля річки Висунь до повномасштабного вторгнення налічувало шість сотень жителів, нині тут нині заледве набереться з десяток місцевих.

Місцева школа зруйнована російськими авіаударами з вцілілою фасадною табличкою та дитячим написом 1 вересня на паркані. Навчальний заклад, перетворений на руїни відновлювати нема сенсу. В селищі не залишилося родин з дітьми шкільного віку.

Знищена школа

Інна Семенівна за 91 рік життя в рідному селі застає вже другу повномасштабну війну. Будинок після авіаударів разом з донькою підрихтували, аби в ньому можна було жити. Попри свій поважний вік на городі порається сама.

Інна Семенівна / Фото: ТСН.ua

Власними силами і за допомогою дітей Ольга перекриває дах пошкодженого будинку. Під час російського вторгнення минулого року разом з чоловіком виїхали на захід України. Цієї зими планують обживатись в рідному селі.

"Як повернулися - не було спереду одного вікна, позаду всіх не було, дах був зруйнований", - каже місцева жителька Ольга Мосейчук, яка зазначає, що відновлювати будинок їм допомагають діти.

Ольга Мосейчук

У селі Кобзарці лише нещодавно з'явилась вода

В сусідньому селі Кобзарці, яке російські війська теж обстрілювали з окупованої Снігурівки, люди теж відновлюють будинки власними силами. Куми Олена і Наталя згадують, як виживали під постійними обстрілами - без світла, газу та води.

"Три "приходи" в нас було один у двір, то вікна розбомбило. Ми все позатикали, черепицею підікрили хату, а кухню стареньким шифером. Був "приход", нас не поранило ,живі слава Боже, живі-здорові, їсти хватає, гуманітарки хватає - все є. Чуємо, що біда у людей переживаємо за всіх, за солдатиків переживаємо", - каже Наталія.

Зруйнований війною будинок

Наталя, дізнавшись що в посадці за селом розташовувались українські війська, ходила до них з гостинцями.

Місцеві не з чуток знають, якою ціною дається просування наших оборонців та звільнення українських міст та селищ. Про те, що зовсім поряд війна нагадує український винищувач у небі.

"Побита церква і потрощені двоповерхівки з дитячими речами всередині. Так виглядає центральна вулиця Кобзарців. Люди потроху вертаються в це село і наводять лад на городах біля своїх майже зруйнованих будинків", - каже кореспондентка ТСН.

Світло в Кобзарцях зʼявилося через 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення, воду днями потроху почали давати, каже пані Марія. До цього навіть без води жінка примудрилася виростили овочі на городі.

"Садили клаптик картоплі, цибульки, трошки часнику. Але часник - такий нещасний, як оце. Отак ми живемо живемо, не горюємо", - каже Марія.

В село кілька разів на тиждень привозять хліб, раз на місяць приїздять медики, обстежують стареньких та виписують ліки. Жителі Кобзарців сподіваються, що не зважаючи на руїни в їхні село і надалі повертатимуться люди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Люди повертаються! Розбиті Любомирівка та Кобзарці отримують друге життя

Нагадаємо, як воїни ЗСУ захищають руїни Мар'їнки, звідки видно Донецьк.

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